07 марта 2025

Стало известно, какие профессии будут самыми востребованными в Пермском крае в ближайшее десятилетие

В Пермском крае самыми нужными специалистами стали продавцы и строители
© Служба новостей «URA.RU»
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Работники в сфере строительства стали одними из самых востребованных
Работники в сфере строительства стали одними из самых востребованных Фото:

Самыми востребованными специалистами в Пермском крае стали работники сферы продаж, производства, строительства и розничной торговли. Высокий спрос на специалистов этих профессий сохранится в ближайшие десять лет, сообщают эксперты.

«В топ-5 направлений стабильно входят специалисты из сферы рабочего персонала (24% от всех предложений о работе), специалисты из сферы продаж (21%) и производственники (20%). Высокий спрос отмечается на строителей (17%) и кадры из сферы розничной торговли (14%)», — сообщает РБК Пермь со ссылкой на аналитиков.

К началу 2025 года в Пермском крае наибольшее количество предложений о работе наблюдается в секторах розничной торговли, информационных технологий и строительства с недвижимостью. Ожидается, что в дальнейшем спрос на рабочих снизится.

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Самыми востребованными специалистами в Пермском крае стали работники сферы продаж, производства, строительства и розничной торговли. Высокий спрос на специалистов этих профессий сохранится в ближайшие десять лет, сообщают эксперты. «В топ-5 направлений стабильно входят специалисты из сферы рабочего персонала (24% от всех предложений о работе), специалисты из сферы продаж (21%) и производственники (20%). Высокий спрос отмечается на строителей (17%) и кадры из сферы розничной торговли (14%)», — сообщает РБК Пермь со ссылкой на аналитиков. К началу 2025 года в Пермском крае наибольшее количество предложений о работе наблюдается в секторах розничной торговли, информационных технологий и строительства с недвижимостью. Ожидается, что в дальнейшем спрос на рабочих снизится.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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