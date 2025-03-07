Стало известно, какие профессии будут самыми востребованными в Пермском крае в ближайшее десятилетие

Самыми востребованными специалистами в Пермском крае стали работники сферы продаж, производства, строительства и розничной торговли. Высокий спрос на специалистов этих профессий сохранится в ближайшие десять лет, сообщают эксперты.
«В топ-5 направлений стабильно входят специалисты из сферы рабочего персонала (24% от всех предложений о работе), специалисты из сферы продаж (21%) и производственники (20%). Высокий спрос отмечается на строителей (17%) и кадры из сферы розничной торговли (14%)», — сообщает РБК Пермь со ссылкой на аналитиков.
К началу 2025 года в Пермском крае наибольшее количество предложений о работе наблюдается в секторах розничной торговли, информационных технологий и строительства с недвижимостью. Ожидается, что в дальнейшем спрос на рабочих снизится.
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