Регулярные авиарейсы из Перми в Уфу возобновятся в апреле

Рейсы будет выполнять авиакомпания «Ижавиа»
Полетную программу из Перми в Уфу возобновят в апреле. Рейсы будет выполнять авиакомпания «Ижавиа».
«Вылеты состоятся 12 и 18 апреля. Затем в эти же даты вылеты стоят до октября. Тип воздушного судна — Yak-42. Время в пути —1 час 20 минут», — следует из расписания на сайте пермского аэропорта.
По этому маршруту с 2022 года программу выполняет еще один авиаперевозчик — «КрасАвиа». Весной в столицу Башкирии у нее намечено только два вылета 17 марта и 3 апреля. При этом данный маршрут не вошел в число субсидируемых в 2025 году.
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