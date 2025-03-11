11 марта 2025

Регулярные авиарейсы из Перми в Уфу возобновятся в апреле

© Служба новостей «URA.RU»
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Рейсы будет выполнять авиакомпания «Ижавиа»
Рейсы будет выполнять авиакомпания «Ижавиа» Фото:

Полетную программу из Перми в Уфу возобновят в апреле. Рейсы будет выполнять авиакомпания «Ижавиа».

«Вылеты состоятся 12 и 18 апреля. Затем в эти же даты вылеты стоят до октября. Тип воздушного судна — Yak-42. Время в пути —1 час 20 минут», — следует из расписания на сайте пермского аэропорта.

По этому маршруту с 2022 года программу выполняет еще один авиаперевозчик — «КрасАвиа». Весной в столицу Башкирии у нее намечено только два вылета 17 марта и 3 апреля. При этом данный маршрут не вошел в число субсидируемых в 2025 году.

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Полетную программу из Перми в Уфу возобновят в апреле. Рейсы будет выполнять авиакомпания «Ижавиа». «Вылеты состоятся 12 и 18 апреля. Затем в эти же даты вылеты стоят до октября. Тип воздушного судна — Yak-42. Время в пути —1 час 20 минут», — следует из расписания на сайте пермского аэропорта. По этому маршруту с 2022 года программу выполняет еще один авиаперевозчик — «КрасАвиа». Весной в столицу Башкирии у нее намечено только два вылета 17 марта и 3 апреля. При этом данный маршрут не вошел в число субсидируемых в 2025 году.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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