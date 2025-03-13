Челябинский врач перечислила симптомы хронической усталости

Синдром хронической усталости (СХУ) в виде проблем с памятью и сном, общей разбитостью и болями поддается лечению, если к нему подходить комплексно и индивидуально, а также заручиться поддержкой близких. Об этом рассказала врач-психиатр больницы села Аргаяш Милена Музипова.
«Важно отметить, что СХУ часто имеет сопутствующие расстройства, такие как депрессия и тревога, что может усугублять симптомы и усложнять процесс лечения. Лечение синдрома хронической усталости требует комплексного подхода и индивидуального плана, включающего терапию, изменение образа жизни и поддержку со стороны окружающих», — отметила Музипова.
Специалист уточнила, что усталость при СХУ не проходит даже после продолжительного отдыха и продолжается более полугода. Также синдром вызывает проблемы с концентрацией и памятью, сном и иммунитетом. У пациентов часто болит голова и мышцы. Врач рекомендует обратиться к врачу для диагностики и лечения.
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