Екатеринбуржцы переполошили команду рэпера с многомиллионными прослушиваниями

Рэпер ATL запланировал два концерта в Екатеринбурге в конце апреля
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В апреле ATL проведет два выходных в Екатеринбурге
В апреле ATL проведет два выходных в Екатеринбурге Фото:

Хип-хоп-исполнитель ATL (настоящее имя Сергей Круппов) выступит в Екатеринбурге в конце апреля. Из-за того, что рэпер с 2,7 млн прослушиваний на «Яндекс Музыке» пользуется большой популярностью у уральцев, представителям музыканта пришлось организовать второй концерт.

Изначально планировалось, что ATL выступит только 26 апреля, но за полтора месяца до концерта случился sold out. Тогда команда решила: рэпер задержится на один день и выйдет на сцену еще раз — 27 апреля. Аналогичная ситуация с двойными выступлениями сложилась в Москве, Санкт-Петербурге, Тюмени, Новосибирске, Владивостоке и Хабаровске — там тоже пройдет два шоу подряд.

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Хип-хоп-исполнитель ATL (настоящее имя Сергей Круппов) выступит в Екатеринбурге в конце апреля. Из-за того, что рэпер с 2,7 млн прослушиваний на «Яндекс Музыке» пользуется большой популярностью у уральцев, представителям музыканта пришлось организовать второй концерт. Изначально планировалось, что ATL выступит только 26 апреля, но за полтора месяца до концерта случился sold out. Тогда команда решила: рэпер задержится на один день и выйдет на сцену еще раз — 27 апреля. Аналогичная ситуация с двойными выступлениями сложилась в Москве, Санкт-Петербурге, Тюмени, Новосибирске, Владивостоке и Хабаровске — там тоже пройдет два шоу подряд.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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