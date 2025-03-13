Екатеринбуржцы переполошили команду рэпера с многомиллионными прослушиваниями

Рэпер ATL запланировал два концерта в Екатеринбурге в конце апреля

13 марта 2025 в 18:19 Размер текста - 17 +

В апреле ATL проведет два выходных в Екатеринбурге Фото: atl_acidhouze в Instagram (запрещен в РФ, принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной) Хип-хоп-исполнитель ATL (настоящее имя Сергей Круппов) выступит в Екатеринбурге в конце апреля. Из-за того, что рэпер с 2,7 млн прослушиваний на «Яндекс Музыке» пользуется большой популярностью у уральцев, представителям музыканта пришлось организовать второй концерт. Изначально планировалось, что ATL выступит только 26 апреля, но за полтора месяца до концерта случился sold out. Тогда команда решила: рэпер задержится на один день и выйдет на сцену еще раз — 27 апреля. Аналогичная ситуация с двойными выступлениями сложилась в Москве, Санкт-Петербурге, Тюмени, Новосибирске, Владивостоке и Хабаровске — там тоже пройдет два шоу подряд. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хип-хоп-исполнитель ATL (настоящее имя Сергей Круппов) выступит в Екатеринбурге в конце апреля. Из-за того, что рэпер с 2,7 млн прослушиваний на «Яндекс Музыке» пользуется большой популярностью у уральцев, представителям музыканта пришлось организовать второй концерт. Изначально планировалось, что ATL выступит только 26 апреля, но за полтора месяца до концерта случился sold out. Тогда команда решила: рэпер задержится на один день и выйдет на сцену еще раз — 27 апреля. Аналогичная ситуация с двойными выступлениями сложилась в Москве, Санкт-Петербурге, Тюмени, Новосибирске, Владивостоке и Хабаровске — там тоже пройдет два шоу подряд.