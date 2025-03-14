Британия впервые в истории назначила атташе в Азербайджане

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Впервые у Британии появился военный атташе в Баку
Впервые у Британии появился военный атташе в Баку Фото:

Британское посольство в Баку впервые назначило военного атташе. В Лондоне назвали этот шаг укреплением сотрудничества. 

«Мы рады объявить о прибытии капитан-лейтенанта Гэвина Тарбарда в качестве первого британского атташе по вопросам обороны в Азербайджане. Эта историческая веха отражает растущую силу партнерства и будет способствовать укреплению нашего сотрудничества в области обороны и безопасности», — говорится на странице посольства в соцсети X. Военный атташе одновременно является советником дипломатического представителя и имеет аналогичные с дипломатами привилегии и иммунитет. 

Ранее британское посольство в Баку поддержало Азербайджан и Украину. Дипломаты пообещали помогать Киеву 100 лет. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Британское посольство в Баку впервые назначило военного атташе. В Лондоне назвали этот шаг укреплением сотрудничества.  «Мы рады объявить о прибытии капитан-лейтенанта Гэвина Тарбарда в качестве первого британского атташе по вопросам обороны в Азербайджане. Эта историческая веха отражает растущую силу партнерства и будет способствовать укреплению нашего сотрудничества в области обороны и безопасности», — говорится на странице посольства в соцсети X. Военный атташе одновременно является советником дипломатического представителя и имеет аналогичные с дипломатами привилегии и иммунитет.  Ранее британское посольство в Баку поддержало Азербайджан и Украину. Дипломаты пообещали помогать Киеву 100 лет. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...