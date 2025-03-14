Британия впервые в истории назначила атташе в Азербайджане

Британское посольство в Баку впервые назначило военного атташе. В Лондоне назвали этот шаг укреплением сотрудничества.
«Мы рады объявить о прибытии капитан-лейтенанта Гэвина Тарбарда в качестве первого британского атташе по вопросам обороны в Азербайджане. Эта историческая веха отражает растущую силу партнерства и будет способствовать укреплению нашего сотрудничества в области обороны и безопасности», — говорится на странице посольства в соцсети X. Военный атташе одновременно является советником дипломатического представителя и имеет аналогичные с дипломатами привилегии и иммунитет.
Ранее британское посольство в Баку поддержало Азербайджан и Украину. Дипломаты пообещали помогать Киеву 100 лет.
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