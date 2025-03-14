14 марта 2025

На ремонт дорог в Свердловской области потратят более полмиллиарда рублей

На ремонт дорог в Свердловской области потратят более полумиллиарда рублей
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Более 700 миллионов потратят на ремонт трех дорог
Более 700 миллионов потратят на ремонт трех дорог Фото:

Департамент государственных закупок Свердловской области потратит более 700 миллионов рублей на ремонт трех дорог в Свердловской области. Информация об определение поставщиков появилась на сайте госзакупок.

Согласно материалам закупок, ремонтировать дороги будут на трех участках — из Сысерти в деревню Часовая, из Богдановича в Сухой Лог и из Полевского в село Мраморное. Всего на почти 20 километров дороги потратят более 714 миллионов рублей. Изначально на ремонт закладывалось более 755 миллионов рублей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Департамент государственных закупок Свердловской области потратит более 700 миллионов рублей на ремонт трех дорог в Свердловской области. Информация об определение поставщиков появилась на сайте госзакупок. Согласно материалам закупок, ремонтировать дороги будут на трех участках — из Сысерти в деревню Часовая, из Богдановича в Сухой Лог и из Полевского в село Мраморное. Всего на почти 20 километров дороги потратят более 714 миллионов рублей. Изначально на ремонт закладывалось более 755 миллионов рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...