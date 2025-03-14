На ремонт дорог в Свердловской области потратят более полмиллиарда рублей

Более 700 миллионов потратят на ремонт трех дорог
Департамент государственных закупок Свердловской области потратит более 700 миллионов рублей на ремонт трех дорог в Свердловской области. Информация об определение поставщиков появилась на сайте госзакупок.
Согласно материалам закупок, ремонтировать дороги будут на трех участках — из Сысерти в деревню Часовая, из Богдановича в Сухой Лог и из Полевского в село Мраморное. Всего на почти 20 километров дороги потратят более 714 миллионов рублей. Изначально на ремонт закладывалось более 755 миллионов рублей.
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