Bloomberg: страны Европы надеются на возвращение российского газа

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Словакия и промышленные предприятия в Германии надеются на возвращение поставок газа РФ
Словакия и промышленные предприятия в Германии надеются на возвращение поставок газа РФ Фото:

Промышленные предприятия в Германии и власти Словакии выразили надежду на возобновление поставок российского газа, чтобы справиться с высокими ценами на энергоресурсы, сообщают иностранные издания. Высокие цены на энергоносители оказывают значительное давление на способность европейских компаний конкурировать на мировом рынке.

«... в крупнейшей экономике ЕС, Германии, некоторые отрасли надеются на возвращение российских поставок, поскольку высокие цены на энергоносители влияют на их способность конкурировать с зарубежными производителями. Страны Восточной Европы, ... особенно Словакия, также настаивают на возвращении объемов российского трубопроводного транспорта», — пишет Bloomberg.

В текущем году европейские страны столкнулись с повышенной тревогой по поводу хранения газа, отмечает агентство. Это связано с тем, что из-за прохладной зимы и снижения выработки электроэнергии с помощью ветровых установок, страны использовали свои запасы быстрее обычного. По информации издания, предстоящий сезон пополнения запасов газа перед новым холодным периодом обещает быть сложным и затратным для Европы. В условиях дефицита на рынке любое значительное увеличение поставок газа могло бы принести ощутимое облегчение.

Однако, как отмечают эксперты, вероятность восстановления прежних объемов поставок крайне низка. В качестве основных причин агентство указывает на планы Евросоюза по поэтапному отказу от использования российского «голубого топлива» к 2027 году, ухудшение или полный разрыв отношений Европы с российскими поставщиками, а также на проблемы с инфраструктурой.

Ранее, на пресс-конференции по итогам переговоров с белорусским лидером Александром Лукашенко, президент РФ Владимир Путин заявил, что соглашение между Россией и США в сфере энергетического сотрудничества позволит Европе получать российский газ по более низким ценам. Он подчеркнул, что такое сотрудничество принесет выгоду Европе, пишет RT.

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Промышленные предприятия в Германии и власти Словакии выразили надежду на возобновление поставок российского газа, чтобы справиться с высокими ценами на энергоресурсы, сообщают иностранные издания. Высокие цены на энергоносители оказывают значительное давление на способность европейских компаний конкурировать на мировом рынке. «... в крупнейшей экономике ЕС, Германии, некоторые отрасли надеются на возвращение российских поставок, поскольку высокие цены на энергоносители влияют на их способность конкурировать с зарубежными производителями. Страны Восточной Европы, ... особенно Словакия, также настаивают на возвращении объемов российского трубопроводного транспорта», — пишет Bloomberg. В текущем году европейские страны столкнулись с повышенной тревогой по поводу хранения газа, отмечает агентство. Это связано с тем, что из-за прохладной зимы и снижения выработки электроэнергии с помощью ветровых установок, страны использовали свои запасы быстрее обычного. По информации издания, предстоящий сезон пополнения запасов газа перед новым холодным периодом обещает быть сложным и затратным для Европы. В условиях дефицита на рынке любое значительное увеличение поставок газа могло бы принести ощутимое облегчение. Однако, как отмечают эксперты, вероятность восстановления прежних объемов поставок крайне низка. В качестве основных причин агентство указывает на планы Евросоюза по поэтапному отказу от использования российского «голубого топлива» к 2027 году, ухудшение или полный разрыв отношений Европы с российскими поставщиками, а также на проблемы с инфраструктурой. Ранее, на пресс-конференции по итогам переговоров с белорусским лидером Александром Лукашенко, президент РФ Владимир Путин заявил, что соглашение между Россией и США в сфере энергетического сотрудничества позволит Европе получать российский газ по более низким ценам. Он подчеркнул, что такое сотрудничество принесет выгоду Европе, пишет RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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