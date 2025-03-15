15 марта 2025
14 марта 2025

Мэр Москвы нашел архивное фото, когда работал чиновником в ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Собянин в 1985 году работал в сфере ЖКХ
Собянин в 1985 году работал в сфере ЖКХ Фото:

В далеком 1985 году нынешний мэр Москвы Сергей Собянин занимал пост начальника ЖКХ горисполкома города Когалыма (ХМАО). Архивное фото градоначальник опубликовал в своих соцсетях и поздравил всех коммунальщиков с профессиональным праздником.

«В своих архивных фотографиях нашел вот эту. Это 1985 год, я тогда был начальником жилищно-коммунального хозяйства горисполкома города Когалыма. Понимаю и знаю весь тяжелый труд коммунальщиков. Хочу еще раз поздравить с праздником всех сотрудников комплекса», — поделился Собянин в своем telegram-канале. Он также поблагодарил работников отрасли за их труд.

В 1985 году Собянин работал в структуре ЖКХ Когалыма
В 1985 году Собянин работал в структуре ЖКХ Когалыма
Фото:

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В далеком 1985 году нынешний мэр Москвы Сергей Собянин занимал пост начальника ЖКХ горисполкома города Когалыма (ХМАО). Архивное фото градоначальник опубликовал в своих соцсетях и поздравил всех коммунальщиков с профессиональным праздником. «В своих архивных фотографиях нашел вот эту. Это 1985 год, я тогда был начальником жилищно-коммунального хозяйства горисполкома города Когалыма. Понимаю и знаю весь тяжелый труд коммунальщиков. Хочу еще раз поздравить с праздником всех сотрудников комплекса», — поделился Собянин в своем telegram-канале. Он также поблагодарил работников отрасли за их труд.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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