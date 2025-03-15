Мэр Москвы нашел архивное фото, когда работал чиновником в ХМАО

В далеком 1985 году нынешний мэр Москвы Сергей Собянин занимал пост начальника ЖКХ горисполкома города Когалыма (ХМАО). Архивное фото градоначальник опубликовал в своих соцсетях и поздравил всех коммунальщиков с профессиональным праздником.
«В своих архивных фотографиях нашел вот эту. Это 1985 год, я тогда был начальником жилищно-коммунального хозяйства горисполкома города Когалыма. Понимаю и знаю весь тяжелый труд коммунальщиков. Хочу еще раз поздравить с праздником всех сотрудников комплекса», — поделился Собянин в своем telegram-канале. Он также поблагодарил работников отрасли за их труд.
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