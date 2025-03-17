Участок трассы М-5 в районе Сима Челябинской области 17 марта рекомендуют объезжать из-за большого скопления фур. Как URA.RU сообщили в пресс-службе ГАИ по Челябинской области, водителям легковых автомобилей следует выбрать маршрут через Миньяр.
«На 1588 км трассы М-5 в районе Сима наблюдается большое скопление и низкая скорость грузового транспорта. Водителям легковых автомобилей рекомендуется объезжать участок через Миньяр», — сообщили URA.RU в ГАИ.
В ведомстве напомнили, что объезд по дороге Аша — Миньяр — Сим доступен только для легкового транспорта. Водителей просят учитывать это при планировании маршрута.
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