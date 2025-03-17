В ГАИ попросили объезжать участок трассы М-5 в Челябинской области. Карта

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Выезд с Росавтодором по дорожной инфраструктуре. Челябинск , большегруз, фура, м5, дальнобой
Из-за большого количества фур на участке М-5 наблюдается низкая скорость движения Фото:

Участок трассы М-5 в районе Сима Челябинской области 17 марта рекомендуют объезжать из-за большого скопления фур. Как URA.RU сообщили в пресс-службе ГАИ по Челябинской области, водителям легковых автомобилей следует выбрать маршрут через Миньяр.

«На 1588 км трассы М-5 в районе Сима наблюдается большое скопление и низкая скорость грузового транспорта. Водителям легковых автомобилей рекомендуется объезжать участок через Миньяр», — сообщили URA.RU в ГАИ.

В ведомстве напомнили, что объезд по дороге Аша — Миньяр — Сим доступен только для легкового транспорта. Водителей просят учитывать это при планировании маршрута.

Легковым авто рекомендовали объезжать трассу М-5 через Миньяр
Легковым авто рекомендовали объезжать трассу М-5 через Миньяр

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Участок трассы М-5 в районе Сима Челябинской области 17 марта рекомендуют объезжать из-за большого скопления фур. Как URA.RU сообщили в пресс-службе ГАИ по Челябинской области, водителям легковых автомобилей следует выбрать маршрут через Миньяр. «На 1588 км трассы М-5 в районе Сима наблюдается большое скопление и низкая скорость грузового транспорта. Водителям легковых автомобилей рекомендуется объезжать участок через Миньяр», — сообщили URA.RU в ГАИ. В ведомстве напомнили, что объезд по дороге Аша — Миньяр — Сим доступен только для легкового транспорта. Водителей просят учитывать это при планировании маршрута.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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