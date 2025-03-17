В ГАИ попросили объезжать участок трассы М-5 в Челябинской области. Карта

17 марта 2025 в 13:12 Размер текста - 17 +

Из-за большого количества фур на участке М-5 наблюдается низкая скорость движения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Участок трассы М-5 в районе Сима Челябинской области 17 марта рекомендуют объезжать из-за большого скопления фур. Как URA.RU сообщили в пресс-службе ГАИ по Челябинской области, водителям легковых автомобилей следует выбрать маршрут через Миньяр. «На 1588 км трассы М-5 в районе Сима наблюдается большое скопление и низкая скорость грузового транспорта. Водителям легковых автомобилей рекомендуется объезжать участок через Миньяр», — сообщили URA.RU в ГАИ. В ведомстве напомнили, что объезд по дороге Аша — Миньяр — Сим доступен только для легкового транспорта. Водителей просят учитывать это при планировании маршрута. Легковым авто рекомендовали объезжать трассу М-5 через Миньяр карта: пресс-служба ГАИ по Челябинской области Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Участок трассы М-5 в районе Сима Челябинской области 17 марта рекомендуют объезжать из-за большого скопления фур. Как URA.RU сообщили в пресс-службе ГАИ по Челябинской области, водителям легковых автомобилей следует выбрать маршрут через Миньяр. «На 1588 км трассы М-5 в районе Сима наблюдается большое скопление и низкая скорость грузового транспорта. Водителям легковых автомобилей рекомендуется объезжать участок через Миньяр», — сообщили URA.RU в ГАИ. В ведомстве напомнили, что объезд по дороге Аша — Миньяр — Сим доступен только для легкового транспорта. Водителей просят учитывать это при планировании маршрута.