Сотрудник «Уралвагонзавода» с позывным «Клим» погиб в зоне СВО

Сотрудник свердловского «Уралвагонзавода» Алексей Климов (позывной «Клим») погиб в ходе ожесточенных боев с ВСУ на территории ДНР. В последний путь военнослужащего проводят 18 марта, рассказали в похоронном агентстве «Реквием».
«В ходе СВО в возрасте 52-х лет героически погиб во время ожесточенных боевых действий в Ясиноватском районе наш земляк, коренной тагильчанин, сотрудник „Уралвагонзавода“ и боец 137-й штурмовой бригады с позывным „Клим“, Алексей Леонидович Климов. Дома героя ждала большая семья: мама, жена, дети и внучка», — указано на сайте агентства. Информацию о гибели военнослужащего агентству URA.RU подтвердили источники на производстве.
Боец родился и вырос в Нижнем Тагиле. В последние годы работал в кузнечном цехе «Уралвагонзавода». В зону СВО Климов ушел добровольцем в мае 2023-го. Он погиб в марте прошлого года в ходе освобождения населенного пункта Бердычи. Но передать тело военнослужащего родным получилось только сейчас.
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