Сотрудник «Уралвагонзавода» с позывным «Клим» погиб в зоне СВО

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Церемония прощания с военнослужащим пройдет 18 марта
Церемония прощания с военнослужащим пройдет 18 марта Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Сотрудник свердловского «Уралвагонзавода» Алексей Климов (позывной «Клим») погиб в ходе ожесточенных боев с ВСУ на территории ДНР. В последний путь военнослужащего проводят 18 марта, рассказали в похоронном агентстве «Реквием».

«В ходе СВО в возрасте 52-х лет героически погиб во время ожесточенных боевых действий в Ясиноватском районе наш земляк, коренной тагильчанин, сотрудник „Уралвагонзавода“ и боец 137-й штурмовой бригады с позывным „Клим“, Алексей Леонидович Климов. Дома героя ждала большая семья: мама, жена, дети и внучка», — указано на сайте агентства. Информацию о гибели военнослужащего агентству URA.RU подтвердили источники на производстве.

Боец родился и вырос в Нижнем Тагиле. В последние годы работал в кузнечном цехе «Уралвагонзавода». В зону СВО Климов ушел добровольцем в мае 2023-го. Он погиб в марте прошлого года в ходе освобождения населенного пункта Бердычи. Но передать тело военнослужащего родным получилось только сейчас.

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Сотрудник свердловского «Уралвагонзавода» Алексей Климов (позывной «Клим») погиб в ходе ожесточенных боев с ВСУ на территории ДНР. В последний путь военнослужащего проводят 18 марта, рассказали в похоронном агентстве «Реквием». «В ходе СВО в возрасте 52-х лет героически погиб во время ожесточенных боевых действий в Ясиноватском районе наш земляк, коренной тагильчанин, сотрудник „Уралвагонзавода“ и боец 137-й штурмовой бригады с позывным „Клим“, Алексей Леонидович Климов. Дома героя ждала большая семья: мама, жена, дети и внучка», — указано на сайте агентства. Информацию о гибели военнослужащего агентству URA.RU подтвердили источники на производстве. Боец родился и вырос в Нижнем Тагиле. В последние годы работал в кузнечном цехе «Уралвагонзавода». В зону СВО Климов ушел добровольцем в мае 2023-го. Он погиб в марте прошлого года в ходе освобождения населенного пункта Бердычи. Но передать тело военнослужащего родным получилось только сейчас.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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