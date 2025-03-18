Совбез Белоруссии завершил изготовление баз для комплексов «Орешник»

В Белоруссии произвели машины, на которых будет базироваться ракетный комплекс «Орешник». Об этом рассказал госсекретарь Совбеза Республики Александр Вольфович.
«Мы завершаем изготовление необходимого количества машин, которые в ближайшее время будут переданы России. На них установят средство поражения „Орешник“. Этот ракетный комплекс — продукт Союзного государства», — передает ТАСС слова Вольфовича.
Уточняется, что в Белоруссии уже подготовлены места для базирования мобильных ракетных комплексов. Они сохранились еще со времен СССР, отметил госсекретарь.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что гиперзвуковые комплексы «Орешник» скоро поступят в армию. Он обсуждал этот вопрос с членами Совбеза, передает «Национальная служба новостей».
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