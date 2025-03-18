18 марта 2025

Совбез Белоруссии завершил изготовление баз для комплексов «Орешник»

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В стране изготовили машины для ракет
В стране изготовили машины для ракет Фото:

В Белоруссии произвели машины, на которых будет базироваться ракетный комплекс «Орешник». Об этом рассказал госсекретарь Совбеза Республики Александр Вольфович.

«Мы завершаем изготовление необходимого количества машин, которые в ближайшее время будут переданы России. На них установят средство поражения „Орешник“. Этот ракетный комплекс — продукт Союзного государства», — передает ТАСС слова Вольфовича.

Уточняется, что в Белоруссии уже подготовлены места для базирования мобильных ракетных комплексов. Они сохранились еще со времен СССР, отметил госсекретарь.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что гиперзвуковые комплексы «Орешник» скоро поступят в армию. Он обсуждал этот вопрос с членами Совбеза, передает «Национальная служба новостей».

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В Белоруссии произвели машины, на которых будет базироваться ракетный комплекс «Орешник». Об этом рассказал госсекретарь Совбеза Республики Александр Вольфович. «Мы завершаем изготовление необходимого количества машин, которые в ближайшее время будут переданы России. На них установят средство поражения „Орешник“. Этот ракетный комплекс — продукт Союзного государства», — передает ТАСС слова Вольфовича. Уточняется, что в Белоруссии уже подготовлены места для базирования мобильных ракетных комплексов. Они сохранились еще со времен СССР, отметил госсекретарь. Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что гиперзвуковые комплексы «Орешник» скоро поступят в армию. Он обсуждал этот вопрос с членами Совбеза, передает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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