В Аше остаются подтопленными 95 домов. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Почти сто домов в Аше подтоплены
Почти сто домов в Аше подтоплены Фото:

В Аше Челябинской области остаются подтопленными 95 частных жилых домов, а также множество садовых участков и приусадебных территорий. Из-за паводка в отдельных районах города продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации, сообщили в пресс-службе министерства общественной безопасности региона.

«Продолжает действовать режим „Чрезвычайная ситуация“ в отдельных района города Аши в связи с подтоплением территорий. По данным на 19:00, помимо жилых домов, затоплены 173 садовых дома и 329 приусадебных участков», — уточнили в пресс-службе.

Как уточнили в ведомстве, десять человек находятся в пункте временного размещения. Также ведутся работы по откачке воды из подтопленных подвалов домов.

Паводок в Челябинской области начался раньше на 2-3 недели из-за теплой погоды. Непрекращающиеся дожди, которые идут уже третьи сутки, усугубляют ситуацию. Наиболее сложная обстановка наблюдается в южных районах и горно-заводской зоне. Подробности о масштабах подтопления — в сюжете URA.RU.

Воду из подвалов жилых домов в Аше продолжают откачивать
Воду из подвалов жилых домов в Аше продолжают откачивать
Фото:

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Как Челябинская область проходит ранний паводок-2025, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Узнавайте подробности первыми на telegram-каналах «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск».

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В Аше Челябинской области остаются подтопленными 95 частных жилых домов, а также множество садовых участков и приусадебных территорий. Из-за паводка в отдельных районах города продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации, сообщили в пресс-службе министерства общественной безопасности региона. «Продолжает действовать режим „Чрезвычайная ситуация“ в отдельных района города Аши в связи с подтоплением территорий. По данным на 19:00, помимо жилых домов, затоплены 173 садовых дома и 329 приусадебных участков», — уточнили в пресс-службе. Как уточнили в ведомстве, десять человек находятся в пункте временного размещения. Также ведутся работы по откачке воды из подтопленных подвалов домов. Паводок в Челябинской области начался раньше на 2-3 недели из-за теплой погоды. Непрекращающиеся дожди, которые идут уже третьи сутки, усугубляют ситуацию. Наиболее сложная обстановка наблюдается в южных районах и горно-заводской зоне. Подробности о масштабах подтопления — в сюжете URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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