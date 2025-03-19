В Аше Челябинской области остаются подтопленными 95 частных жилых домов, а также множество садовых участков и приусадебных территорий. Из-за паводка в отдельных районах города продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации, сообщили в пресс-службе министерства общественной безопасности региона.
«Продолжает действовать режим „Чрезвычайная ситуация“ в отдельных района города Аши в связи с подтоплением территорий. По данным на 19:00, помимо жилых домов, затоплены 173 садовых дома и 329 приусадебных участков», — уточнили в пресс-службе.
Как уточнили в ведомстве, десять человек находятся в пункте временного размещения. Также ведутся работы по откачке воды из подтопленных подвалов домов.
Паводок в Челябинской области начался раньше на 2-3 недели из-за теплой погоды. Непрекращающиеся дожди, которые идут уже третьи сутки, усугубляют ситуацию. Наиболее сложная обстановка наблюдается в южных районах и горно-заводской зоне. Подробности о масштабах подтопления — в сюжете URA.RU.
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Как Челябинская область проходит ранний паводок-2025, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Узнавайте подробности первыми на telegram-каналах «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск».