В Пермском крае нарушения при расходовании средств бюджета превысили 1 млрд рублей

В Пермском крае выявлены нарушения при расходовании средств бюджета
© Служба новостей «URA.RU»
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Александр Белых отчитался перед депутатами о работе КСП Пермского края за 2024 год
Александр Белых отчитался перед депутатами о работе КСП Пермского края за 2024 год Фото:

В Пермском крае нарушения при расходовании бюджетных средств в 2024 году превысили один миллиард рублей. Такие цифры привел председатель Контрольно-счетной палаты (КСП) края Александр Белых. В четверг, 20 марта, он выступил с ежегодным отчетом перед депутатами краевого законодательного собрания.

«Контрольными и экспертно-аналитическими мероприятиями было охвачено 140 объектов контроля, общий объем проверенных средств составил 18,4 млрд рублей (без учета внешних проверок), выявлено нарушений на общую сумму 1,1 млрд рублей», — говорится в докладе Белых. По итогам адуторских проверок в краевую казну удалось вернуть 6,1 млн рублей. Это деньги, которые были израсходованы нецелевым образом, а также причиненный бюджету ущерб и излишние выплаты, указывают в КСП.

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В Пермском крае нарушения при расходовании бюджетных средств в 2024 году превысили один миллиард рублей. Такие цифры привел председатель Контрольно-счетной палаты (КСП) края Александр Белых. В четверг, 20 марта, он выступил с ежегодным отчетом перед депутатами краевого законодательного собрания. «Контрольными и экспертно-аналитическими мероприятиями было охвачено 140 объектов контроля, общий объем проверенных средств составил 18,4 млрд рублей (без учета внешних проверок), выявлено нарушений на общую сумму 1,1 млрд рублей», — говорится в докладе Белых. По итогам адуторских проверок в краевую казну удалось вернуть 6,1 млн рублей. Это деньги, которые были израсходованы нецелевым образом, а также причиненный бюджету ущерб и излишние выплаты, указывают в КСП.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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