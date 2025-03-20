В Пермском крае нарушения при расходовании средств бюджета превысили 1 млрд рублей

В Пермском крае нарушения при расходовании бюджетных средств в 2024 году превысили один миллиард рублей. Такие цифры привел председатель Контрольно-счетной палаты (КСП) края Александр Белых. В четверг, 20 марта, он выступил с ежегодным отчетом перед депутатами краевого законодательного собрания.
«Контрольными и экспертно-аналитическими мероприятиями было охвачено 140 объектов контроля, общий объем проверенных средств составил 18,4 млрд рублей (без учета внешних проверок), выявлено нарушений на общую сумму 1,1 млрд рублей», — говорится в докладе Белых. По итогам адуторских проверок в краевую казну удалось вернуть 6,1 млн рублей. Это деньги, которые были израсходованы нецелевым образом, а также причиненный бюджету ущерб и излишние выплаты, указывают в КСП.
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