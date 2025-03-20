МОК, впервые за всю его историю, возглавила женщина

Международный Олимпийский комитет (МОК), впервые за всю историю с момента его существования, возглавила женщина. На пост президента комитета назначена Кирсти Ковентри. Выборы нового главы комитета проходили в Греции.
«Результаты выборов готовы! Кирсти Ковентри избрана президентом МОК, первой женщиной-президентом в истории МОК», — сказано в соцсетях комитета. Оно опубликовано в официальном аккаунте МОК в соцсети Х (ранее Twitter).
Кирсти Ковентри 41 год. Она стала десятым главой организации, сменив Томаса Баха. Его полномочия истекут в июне 2025 года. Ковентри является олимпийской чемпионкой по плаванию. Она одержала победу на Олимпиадах в Афинах и Пекине на 200-метровке на спине. В ее копилке медалей четыре серебра и одна бронза Олимпиад и три победы на чемпионатах мира.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.