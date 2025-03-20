МОК, впервые за всю его историю, возглавила женщина

Кирсти Ковентри стала президентом МОК
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Кирсти Ковентри является олимпийской чемпионкой по плаванию
Кирсти Ковентри является олимпийской чемпионкой по плаванию Фото:

Международный Олимпийский комитет (МОК), впервые за всю историю с момента его существования, возглавила женщина. На пост президента комитета назначена Кирсти Ковентри. Выборы нового главы комитета проходили в Греции. 

«Результаты выборов готовы! Кирсти Ковентри избрана президентом МОК, первой женщиной-президентом в истории МОК», — сказано в соцсетях комитета. Оно опубликовано в официальном аккаунте МОК в соцсети Х (ранее Twitter).

Кирсти Ковентри 41 год. Она стала десятым главой организации, сменив Томаса Баха. Его полномочия истекут в июне 2025 года. Ковентри является олимпийской чемпионкой по плаванию. Она одержала победу на Олимпиадах в Афинах и Пекине на 200-метровке на спине. В ее копилке медалей четыре серебра и одна бронза Олимпиад и три победы на чемпионатах мира.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Международный Олимпийский комитет (МОК), впервые за всю историю с момента его существования, возглавила женщина. На пост президента комитета назначена Кирсти Ковентри. Выборы нового главы комитета проходили в Греции.  «Результаты выборов готовы! Кирсти Ковентри избрана президентом МОК, первой женщиной-президентом в истории МОК», — сказано в соцсетях комитета. Оно опубликовано в официальном аккаунте МОК в соцсети Х (ранее Twitter). Кирсти Ковентри 41 год. Она стала десятым главой организации, сменив Томаса Баха. Его полномочия истекут в июне 2025 года. Ковентри является олимпийской чемпионкой по плаванию.  Она одержала победу на Олимпиадах в Афинах и Пекине на 200-метровке на спине. В ее копилке медалей четыре серебра и одна бронза Олимпиад и три победы на чемпионатах мира.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...