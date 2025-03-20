20 марта 2025

Свердловчанина обвиняют в реабилитации нацизма

В Свердловской области судят юношу за оправдание нацизма
© Служба новостей «URA.RU»
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Преступление молодой человек совершил будучи несовершеннолетним
Преступление молодой человек совершил будучи несовершеннолетним Фото:

В Свердловском областном суде стартовали заседания по уголовному делу 19-летнего жителя Первоуральска Германа Стрельцова. Его обвиняют в реабилитации нацизма.

«В мае и августе 2023 года подсудимый, будучи на тот момент несовершеннолетним, разместил в социальной сети „ВКонтакте“ комментарии и изображения», — рассказали в пресс-службе областного суда. Все посты оправдывали фашизм, нацизм и преступления фашистской Германией в годы Второй мировой войны. 

21 марта прошло первое заседание. Стрельцову предъявили обвинение по статье «Реабилитация нацизма, совершенная публично». Молодой человек вину признал и раскаялся. Судебные заседания продолжатся

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В Свердловском областном суде стартовали заседания по уголовному делу 19-летнего жителя Первоуральска Германа Стрельцова. Его обвиняют в реабилитации нацизма. «В мае и августе 2023 года подсудимый, будучи на тот момент несовершеннолетним, разместил в социальной сети „ВКонтакте“ комментарии и изображения», — рассказали в пресс-службе областного суда. Все посты оправдывали фашизм, нацизм и преступления фашистской Германией в годы Второй мировой войны.  21 марта прошло первое заседание. Стрельцову предъявили обвинение по статье «Реабилитация нацизма, совершенная публично». Молодой человек вину признал и раскаялся. Судебные заседания продолжатся
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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