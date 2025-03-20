Свердловчанина обвиняют в реабилитации нацизма

В Свердловском областном суде стартовали заседания по уголовному делу 19-летнего жителя Первоуральска Германа Стрельцова. Его обвиняют в реабилитации нацизма.
«В мае и августе 2023 года подсудимый, будучи на тот момент несовершеннолетним, разместил в социальной сети „ВКонтакте“ комментарии и изображения», — рассказали в пресс-службе областного суда. Все посты оправдывали фашизм, нацизм и преступления фашистской Германией в годы Второй мировой войны.
21 марта прошло первое заседание. Стрельцову предъявили обвинение по статье «Реабилитация нацизма, совершенная публично». Молодой человек вину признал и раскаялся. Судебные заседания продолжатся
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