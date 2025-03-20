Причиной пожара стали стройматериалы
В деревне Паздерино (Пермский край) загорелась крыша строящегося здания. Об этом сообщили в telegram-канале пресс-службы МЧС Пермского края.
«Сообщение о пожаре поступило в 11:20. На крыше строящегося здания загорелись строительные материалы», — сказано в сообщении.
Уточняется, что никто не пострадал и не травмировался. Пожар локализовали в 11:47.
Дым видно издалека
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