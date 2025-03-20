20 марта 2025

В пермской деревне на стройке произошел пожар. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Причиной пожара стали стройматериалы
Причиной пожара стали стройматериалы Фото:

В деревне Паздерино (Пермский край) загорелась крыша строящегося здания. Об этом сообщили в telegram-канале пресс-службы МЧС Пермского края.

«Сообщение о пожаре поступило в 11:20. На крыше строящегося здания загорелись строительные материалы», — сказано в сообщении.

Уточняется, что никто не пострадал и не травмировался. Пожар локализовали в 11:47.

Дым видно издалека
Дым видно издалека
Фото:

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В деревне Паздерино (Пермский край) загорелась крыша строящегося здания. Об этом сообщили в telegram-канале пресс-службы МЧС Пермского края. «Сообщение о пожаре поступило в 11:20. На крыше строящегося здания загорелись строительные материалы», — сказано в сообщении. Уточняется, что никто не пострадал и не травмировался. Пожар локализовали в 11:47.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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