Стали известны сроки строительства выезда из Кондратово Пермского края

Анонсировано начало строительства нового выезда из деревни Кондратово Пермского округа Пермского края. Это произойдет через 1-1,5 месяца. Проект трассы соединит крупнейшую деревню округа с улицей Строителей в пермском микрорайоне Парковый. Сейчас документация уже направлена на госэкспертизу.
«Многочисленные письма, переговоры руководства и депутатов округа с краевой властью принесли результат — проект нового выезда из Кондратово начал воплощаться в жизнь. Деньги на это заложены в региональной казне и частично в бюджете застройщика ГК „Самолет“. Строительство этого выезда — важный этап масштабной реконструкции улично-дорожной сети краевой столицы. Возможно, какие-то работы по благоустройству уйдут на будущий год», — сообщает Администрация Пермского муниципального округа в соцсети «ВКонтакте».
Кроме того, «Девелопмент-Юг» сейчас разрабатывает проект двухполосной дороги по бульвару Преображенского. Дорога свяжет этот участок с улицей Водопроводной. Поэтапный ремонт дороги также запланирован на 2025 год, исходя из возможностей окружного бюджета.
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