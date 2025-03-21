Стали известны сроки строительства выезда из Кондратово Пермского края

Власти: строительство выезда из Кондратово Пермского края начнется в апреле-мае
© Служба новостей «URA.RU»
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К работам хотят приступить уже через 1-1,5 месяца
К работам хотят приступить уже через 1-1,5 месяца Фото:

Анонсировано начало строительства нового выезда из деревни Кондратово Пермского округа Пермского края. Это произойдет через 1-1,5 месяца. Проект трассы соединит крупнейшую деревню округа с улицей Строителей в пермском микрорайоне Парковый. Сейчас документация уже направлена на госэкспертизу.

«Многочисленные письма, переговоры руководства и депутатов округа с краевой властью принесли результат — проект нового выезда из Кондратово начал воплощаться в жизнь. Деньги на это заложены в региональной казне и частично в бюджете застройщика ГК „Самолет“. Строительство этого выезда — важный этап масштабной реконструкции улично-дорожной сети краевой столицы. Возможно, какие-то работы по благоустройству уйдут на будущий год», — сообщает Администрация Пермского муниципального округа в соцсети «ВКонтакте». 

Кроме того, «Девелопмент-Юг» сейчас разрабатывает проект двухполосной дороги по бульвару Преображенского. Дорога свяжет этот участок с улицей Водопроводной. Поэтапный ремонт дороги также запланирован на 2025 год, исходя из возможностей окружного бюджета.

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Анонсировано начало строительства нового выезда из деревни Кондратово Пермского округа Пермского края. Это произойдет через 1-1,5 месяца. Проект трассы соединит крупнейшую деревню округа с улицей Строителей в пермском микрорайоне Парковый. Сейчас документация уже направлена на госэкспертизу. «Многочисленные письма, переговоры руководства и депутатов округа с краевой властью принесли результат — проект нового выезда из Кондратово начал воплощаться в жизнь. Деньги на это заложены в региональной казне и частично в бюджете застройщика ГК „Самолет“. Строительство этого выезда — важный этап масштабной реконструкции улично-дорожной сети краевой столицы. Возможно, какие-то работы по благоустройству уйдут на будущий год», — сообщает Администрация Пермского муниципального округа в соцсети «ВКонтакте».  Кроме того, «Девелопмент-Юг» сейчас разрабатывает проект двухполосной дороги по бульвару Преображенского. Дорога свяжет этот участок с улицей Водопроводной. Поэтапный ремонт дороги также запланирован на 2025 год, исходя из возможностей окружного бюджета.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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