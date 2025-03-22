Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг) призвал свердловчан пройти через памятник операции «Труба» возле Храма-на-Крови в Екатеринбурге. Он считает, что так можно прочувствовать, какой подвиг совершили военные РФ в Судже (Курская область).
«Вот эта труба, та самая легендарная газовая труба, в которой наши герои-защитники прошли 16 километров.... Есть возможность, начиная со вторника [25 марта], подойти, посмотреть и пройти по ней. 16 метров для того, чтобы прочувствовать и оценить, а что пережили и что сделали ради защиты нашей Родины наши ребята, наши герои некоторое время назад. Я приглашаю вас посетить это место», — сказал Кульберг в своем telegram-канале.
Ранее URA.RU писало об открытии 25 марта выставки, посвященной операции российских солдат в Курской области под названием «Труба». Главным экспонатом станет макет трубы, по которой бойцы преодолели более 15 километров в условиях отсутствия свежего воздуха и очень ограниченного пространства. 800 российских военных неделю шли внутри газопровода, чтобы проникнуть в тыл украинской армии в районе захваченной Суджи. Подробнее про эту операцию — в материале агентства.
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