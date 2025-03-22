22 марта 2025

Митрополит Евгений призвал свердловчан пройти через трубу, словно бойцы в Судже. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Через трубу у Храма-на-Крови можно будет пройти с 25 марта
Через трубу у Храма-на-Крови можно будет пройти с 25 марта Фото:

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг) призвал свердловчан пройти через памятник операции «Труба» возле Храма-на-Крови в Екатеринбурге. Он считает, что так можно прочувствовать, какой подвиг совершили военные РФ в Судже (Курская область).

«Вот эта труба, та самая легендарная газовая труба, в которой наши герои-защитники прошли 16 километров.... Есть возможность, начиная со вторника [25 марта], подойти, посмотреть и пройти по ней. 16 метров для того, чтобы прочувствовать и оценить, а что пережили и что сделали ради защиты нашей Родины наши ребята, наши герои некоторое время назад. Я приглашаю вас посетить это место», — сказал Кульберг в своем telegram-канале.

Ранее URA.RU писало об открытии 25 марта выставки, посвященной операции российских солдат в Курской области под названием «Труба». Главным экспонатом станет макет трубы, по которой бойцы преодолели более 15 километров в условиях отсутствия свежего воздуха и очень ограниченного пространства. 800 российских военных неделю шли внутри газопровода, чтобы проникнуть в тыл украинской армии в районе захваченной Суджи. Подробнее про эту операцию — в материале агентства.

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Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг) призвал свердловчан пройти через памятник операции «Труба» возле Храма-на-Крови в Екатеринбурге. Он считает, что так можно прочувствовать, какой подвиг совершили военные РФ в Судже (Курская область). «Вот эта труба, та самая легендарная газовая труба, в которой наши герои-защитники прошли 16 километров.... Есть возможность, начиная со вторника [25 марта], подойти, посмотреть и пройти по ней. 16 метров для того, чтобы прочувствовать и оценить, а что пережили и что сделали ради защиты нашей Родины наши ребята, наши герои некоторое время назад. Я приглашаю вас посетить это место», — сказал Кульберг в своем telegram-канале. Ранее URA.RU писало об открытии 25 марта выставки, посвященной операции российских солдат в Курской области под названием «Труба». Главным экспонатом станет макет трубы, по которой бойцы преодолели более 15 километров в условиях отсутствия свежего воздуха и очень ограниченного пространства. 800 российских военных неделю шли внутри газопровода, чтобы проникнуть в тыл украинской армии в районе захваченной Суджи. Подробнее про эту операцию — в материале агентства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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