Силовики отпустили членов свердловской ОПГ после задержания в «Атриуме»

В Екатеринбурге членов ОПГ «Визовские» отпустили после задержания в «Атриуме»

24 марта 2025 в 14:56 Размер текста - 17 +

Силовая операция прошла вечером 21 марта Фото: Сергей Бодров © URA.RU Силовики отпустили предполагаемых представителей екатеринбургской группировки «Визовские» после задержания в «Атриум Палас Отеле», сказал источник URA.RU. Его слова подтверждаются тем, что ни в одном из городских судов не было заседаний по избранию меры пресечения (корреспондент обзвонил все). Как писало URA.RU, оперативники в масках ворвались в «Атриум» вечером 21 марта. Из здания по очереди вывели 12 человек. Их посадили в две «Газели» и увезли. Позже выяснилось, что в числе задержанных якобы был авторитет Александр Гришаев (Саша Гриша), который считается близким соратником лидера «визовских» Валерия Яковлева. По одной из версий, члены ОПГ вступили в конфликт с бизнесменом-обнальщиком. Они считают, что он должен им десять миллионов рублей (тот настаивает, что не должен). Коммерсант обратился за поддержкой к некому депутату, а тот отправил на беседу своего товарища Колю Вялого. Обсуждение проблемы должно было состояться в «Атриуме», но в назначенный час в гостиницу прибыли сыщики. Свердловские силовые структуры от комментариев по теме воздерживаются. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Силовики отпустили предполагаемых представителей екатеринбургской группировки «Визовские» после задержания в «Атриум Палас Отеле», сказал источник URA.RU. Его слова подтверждаются тем, что ни в одном из городских судов не было заседаний по избранию меры пресечения (корреспондент обзвонил все). Как писало URA.RU, оперативники в масках ворвались в «Атриум» вечером 21 марта. Из здания по очереди вывели 12 человек. Их посадили в две «Газели» и увезли. Позже выяснилось, что в числе задержанных якобы был авторитет Александр Гришаев (Саша Гриша), который считается близким соратником лидера «визовских» Валерия Яковлева. По одной из версий, члены ОПГ вступили в конфликт с бизнесменом-обнальщиком. Они считают, что он должен им десять миллионов рублей (тот настаивает, что не должен). Коммерсант обратился за поддержкой к некому депутату, а тот отправил на беседу своего товарища Колю Вялого. Обсуждение проблемы должно было состояться в «Атриуме», но в назначенный час в гостиницу прибыли сыщики. Свердловские силовые структуры от комментариев по теме воздерживаются.