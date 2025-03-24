Звезду «Интернов» избили в театре

Российская актриса из Электротеатра Станиславский Алла Казакова подверглась нападению со стороны коллеги по сцене после премьеры спектакля в Москве, сообщают telegram-каналы. Казакова получила известность благодаря роли в сериале «Интерны».
«Актрису из „Интернов“ и Электротеатра Станиславский Аллу Казакову избила коллега по сцене в Москве», — пишет telegram-канал Shot. Инцидент произошел в субботу, 22 марта, вечером.
После дебюта театральной постановки «Пик Ник, или Сказки Старого Ворона» супруга режиссера Бориса Юхананова выразила неудовольствие игрой Казаковой. Она обвинила артистку в непрофессионализме и указала на то, что ее присутствие на сцене вызывает лишь сложности. В ходе этого конфликта жена режиссера напала на Казакову.
В результате конфликта Алла Казакова получила травмы и была госпитализирована в Боткинскую больницу. У артистки диагностированы черепно-мозговая травма и сотрясение мозга.
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