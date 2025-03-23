Власти ХМАО просят Минтруд упростить прием ветеранов СВО в школы

Власти ХМАО просят Министерство труда и занятости РФ упростить прием ветеранов СВО в школы. Югорские единороссы лоббируют смягчение требований к трудоустройству бывших бойцов на должности учителей ОБЖ.
«Введение нового учебного предмета и привлечение к его преподаванию ветеранов боевых действий является актуальным в период проведения специальной военной операции, так как это будет способствовать качественному освоению программного материала, обеспечит сохранение здоровья и жизни обучающихся, поможет интегрировать ветеранов боевых действий в образовательный процесс, внесет вклад в социальную реабилитацию участников специальной военной операции, а также решит проблему дефицита кадров», — указано в решении фракции. К пакету документов прилагаются письма главы депобразования ХМАО Алексея Дренина и заместителя губернатора, главы аппарата губернатора Ирины Чудовой, а также обращения министру труда РФ Антону Котякову.
На февральском заседании фракция выступила с инициативой отказаться от минимального ограничения на трехлетний опыт работы при наличии у соискателей военного образования или опыта военной службы и дополнительного профессионального образования. Эти требования необходимы для трудоустройства преподавателей предмета «Основы безопасности и защиты Родины». Если поправку примут, то ветераны смогут трудоустраиваться в школы после увольнения с фронта. Правительство поддержало инициативу и подписало письмо министру Котякову.
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