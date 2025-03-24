24 марта 2025

У екатеринбуржца забрали иномарку за долги по ЖКХ. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Машину должника приставы нашли в одном из дворов по улице Посадской
Машину должника приставы нашли в одном из дворов по улице Посадской Фото:

В Екатеринбурге приставы арестовали автомобиль местного жителя за задолженность по кредитам, налогам и ЖКХ на 479 тысяч рублей. Вместе с этим мужчине ограничили выезд за пределы страны, рассказали URA.RU в пресс-службе ГУ ФССП России по Свердловской области.

«Судебные приставы по розыску в ходе розыскных мероприятий обнаружили машину Fiat Doblo в одном из дворов на улице Посадской. Составлен акт описи и ареста имущества», — пояснили в ведомстве.

Иномарку передали на хранение и эвакуировали на спецстоянку. Если в ближайшее время мужчина не погасит долг, то автомобиль будет передан на реализацию в территориальное управление Росимущества.

Машину забрали за долг в 479 тысяч рублей
Машину забрали за долг в 479 тысяч рублей
Фото:

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В Екатеринбурге приставы арестовали автомобиль местного жителя за задолженность по кредитам, налогам и ЖКХ на 479 тысяч рублей. Вместе с этим мужчине ограничили выезд за пределы страны, рассказали URA.RU в пресс-службе ГУ ФССП России по Свердловской области. «Судебные приставы по розыску в ходе розыскных мероприятий обнаружили машину Fiat Doblo в одном из дворов на улице Посадской. Составлен акт описи и ареста имущества», — пояснили в ведомстве. Иномарку передали на хранение и эвакуировали на спецстоянку. Если в ближайшее время мужчина не погасит долг, то автомобиль будет передан на реализацию в территориальное управление Росимущества.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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