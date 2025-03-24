В Екатеринбурге приставы арестовали автомобиль местного жителя за задолженность по кредитам, налогам и ЖКХ на 479 тысяч рублей. Вместе с этим мужчине ограничили выезд за пределы страны, рассказали URA.RU в пресс-службе ГУ ФССП России по Свердловской области.
«Судебные приставы по розыску в ходе розыскных мероприятий обнаружили машину Fiat Doblo в одном из дворов на улице Посадской. Составлен акт описи и ареста имущества», — пояснили в ведомстве.
Иномарку передали на хранение и эвакуировали на спецстоянку. Если в ближайшее время мужчина не погасит долг, то автомобиль будет передан на реализацию в территориальное управление Росимущества.
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