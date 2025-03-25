Учителя и родители Перми поддержали возвращение отметок за поведение в школах

В Перми 86% педагогов и 62% родителей школьников выступают за возвращение отметок за поведение в школах. Такие данные содержатся в опросе сервиса по поиску работы SuperJob.
«В Перми 62% родителей поддерживают инициативу возвращения оценок за поведение в школах. В пользу возврата чаще выступают отцы: 72% против 53% матерей. Учителя поддерживают идею еще активнее: за инициативу выступило 86% педагогов», — сообщается в исследовании.
Порядка 16% респондентов выступают против возвращения оценок за поведение. Они считают, что это будет являться способом давления на родителей и инструментом для перевода детей на домашнее обучение.
Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов допустил возвращение отметок за поведение с сентября 2025 года. Они были упразднены письмом Министерства народного образования РСФСР в 1989 году. Документ подчеркивал, что такая оценка больше не ставится ни в классный журнал, ни в дневник.
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