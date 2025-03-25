Учителя и родители Перми поддержали возвращение отметок за поведение в школах

В Перми 86% педагогов поддержали возврат оценок за поведение
© Служба новостей «URA.RU»
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Оценки за поведение отменены с 1989 года
Оценки за поведение отменены с 1989 года Фото:

В Перми 86% педагогов и 62% родителей школьников выступают за возвращение отметок за поведение в школах. Такие данные содержатся в опросе сервиса по поиску работы SuperJob.

«В Перми 62% родителей поддерживают инициативу возвращения оценок за поведение в школах. В пользу возврата чаще выступают отцы: 72% против 53% матерей. Учителя поддерживают идею еще активнее: за инициативу выступило 86% педагогов», — сообщается в исследовании.

Порядка 16% респондентов выступают против возвращения оценок за поведение. Они считают, что это будет являться способом давления на родителей и инструментом для перевода детей на домашнее обучение.

Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов допустил возвращение отметок за поведение с сентября 2025 года. Они были упразднены письмом Министерства народного образования РСФСР в 1989 году. Документ подчеркивал, что такая оценка больше не ставится ни в классный журнал, ни в дневник.

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В Перми 86% педагогов и 62% родителей школьников выступают за возвращение отметок за поведение в школах. Такие данные содержатся в опросе сервиса по поиску работы SuperJob. «В Перми 62% родителей поддерживают инициативу возвращения оценок за поведение в школах. В пользу возврата чаще выступают отцы: 72% против 53% матерей. Учителя поддерживают идею еще активнее: за инициативу выступило 86% педагогов», — сообщается в исследовании. Порядка 16% респондентов выступают против возвращения оценок за поведение. Они считают, что это будет являться способом давления на родителей и инструментом для перевода детей на домашнее обучение. Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов допустил возвращение отметок за поведение с сентября 2025 года. Они были упразднены письмом Министерства народного образования РСФСР в 1989 году. Документ подчеркивал, что такая оценка больше не ставится ни в классный журнал, ни в дневник.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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