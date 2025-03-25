Болельщики раскупили билеты на игры «Автомобилиста» в плей-офф против казанского «Ак-Барса» на «УГМК-Арене». При этом продажи билетов на игры 26 и 28 марта открыли накануне. Это следует из данных на сайте команды.
Доступны для продажи лишь 70 мест в бизнес-клубе по 10 тысяч за билет, а также за столиком в ресторане — по 12 тысяч рублей. В соцсетях болельщики отметили, что билетов по доступной цене не осталось уже к утру 25 марта.
Несколько дней назад «Автомобилист» обыграл магнитогорский «Металлург» в последнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Екатеринбуржцы закончили «регулярку» на четвертой строчке с 89 очками.
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