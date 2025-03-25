Екатеринбуржцы раскупили билеты на матчи «Автомобилиста» в плей-офф. Скрин

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Матчи состоятся 26 и 28 марта
Матчи состоятся 26 и 28 марта Фото:

Болельщики раскупили билеты на игры «Автомобилиста» в плей-офф против казанского «Ак-Барса» на «УГМК-Арене». При этом продажи билетов на игры 26 и 28 марта открыли накануне. Это следует из данных на сайте команды.

Доступны для продажи лишь 70 мест в бизнес-клубе по 10 тысяч за билет, а также за столиком в ресторане — по 12 тысяч рублей. В соцсетях болельщики отметили, что билетов по доступной цене не осталось уже к утру 25 марта.

Несколько дней назад «Автомобилист» обыграл магнитогорский «Металлург» в последнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Екатеринбуржцы закончили «регулярку» на четвертой строчке с 89 очками.

Сейчас билеты можно купить только за 10-12 тысяч рублей
Сейчас билеты можно купить только за 10-12 тысяч рублей
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Болельщики раскупили билеты на игры «Автомобилиста» в плей-офф против казанского «Ак-Барса» на «УГМК-Арене». При этом продажи билетов на игры 26 и 28 марта открыли накануне. Это следует из данных на сайте команды. Доступны для продажи лишь 70 мест в бизнес-клубе по 10 тысяч за билет, а также за столиком в ресторане — по 12 тысяч рублей. В соцсетях болельщики отметили, что билетов по доступной цене не осталось уже к утру 25 марта. Несколько дней назад «Автомобилист» обыграл магнитогорский «Металлург» в последнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Екатеринбуржцы закончили «регулярку» на четвертой строчке с 89 очками.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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