25 марта 2025

Капитан «Металлурга» из Магнитогорска обрадовал фанатов рождением сына. Фото

Капитан хоккейной команды «Металлург» Егор Яковлев стал отцом
© Служба новостей «URA.RU»
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Вручение наград металлургам в честь Дня металлурга. Магнитогорск, яковлев егор
Егор Яковлев обрадовал поклонников рождением сына Савелия Фото:

Капитан хоккейной команды «Металлург» из Магнитогорска Егор Яковлев 25 марта стал отцом. В связи с этим событием спортсмен принимает поздравления от коллег и поклонников. Об этом сообщается в telegram-канале клуба.

«Завершаем день шикарной новостью — Егор Яковлев стал папой! У нашего капитана и его супруги Марии родился сын! Мальчика назвали Савелием. Поздравляем Егора и Марию с этим замечательным событием и желаем Савелию расти в любви, а родителям — счастья и радости», — сообщается в telegram-канале хоккейного клуба «Металлург».

Согласно опубликованной информации, вес новорожденного составил три килограмма 270 грамм, а рост — 51 см. По этому поводу пользователи мессенджера оставили десятки комментариев и сотни лайков.

Как сообщало URA.RU ранее, капитан хоккейной команды «Металлург», олимпийский чемпион, чемпион мира, двукратный обладатель Кубка Гагарина Егор Яковлев в 2024 году был награжден «Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» первой степени. Награду ему вручили на торжественном вечере, посвященном Дню металлурга.

Капитан хоккейной команды из Магнитогорска принимает поздравления в связи с рождением сына
Капитан хоккейной команды из Магнитогорска принимает поздравления в связи с рождением сына

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Капитан хоккейной команды «Металлург» из Магнитогорска Егор Яковлев 25 марта стал отцом. В связи с этим событием спортсмен принимает поздравления от коллег и поклонников. Об этом сообщается в telegram-канале клуба. «Завершаем день шикарной новостью — Егор Яковлев стал папой! У нашего капитана и его супруги Марии родился сын! Мальчика назвали Савелием. Поздравляем Егора и Марию с этим замечательным событием и желаем Савелию расти в любви, а родителям — счастья и радости», — сообщается в telegram-канале хоккейного клуба «Металлург». Согласно опубликованной информации, вес новорожденного составил три килограмма 270 грамм, а рост — 51 см. По этому поводу пользователи мессенджера оставили десятки комментариев и сотни лайков. Как сообщало URA.RU ранее, капитан хоккейной команды «Металлург», олимпийский чемпион, чемпион мира, двукратный обладатель Кубка Гагарина Егор Яковлев в 2024 году был награжден «Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» первой степени. Награду ему вручили на торжественном вечере, посвященном Дню металлурга.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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