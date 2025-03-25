Капитан хоккейной команды «Металлург» из Магнитогорска Егор Яковлев 25 марта стал отцом. В связи с этим событием спортсмен принимает поздравления от коллег и поклонников. Об этом сообщается в telegram-канале клуба.
«Завершаем день шикарной новостью — Егор Яковлев стал папой! У нашего капитана и его супруги Марии родился сын! Мальчика назвали Савелием. Поздравляем Егора и Марию с этим замечательным событием и желаем Савелию расти в любви, а родителям — счастья и радости», — сообщается в telegram-канале хоккейного клуба «Металлург».
Согласно опубликованной информации, вес новорожденного составил три килограмма 270 грамм, а рост — 51 см. По этому поводу пользователи мессенджера оставили десятки комментариев и сотни лайков.
Как сообщало URA.RU ранее, капитан хоккейной команды «Металлург», олимпийский чемпион, чемпион мира, двукратный обладатель Кубка Гагарина Егор Яковлев в 2024 году был награжден «Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» первой степени. Награду ему вручили на торжественном вечере, посвященном Дню металлурга.
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