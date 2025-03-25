Капитан «Металлурга» из Магнитогорска обрадовал фанатов рождением сына. Фото

Капитан хоккейной команды «Металлург» Егор Яковлев стал отцом

26 марта 2025 в 00:38 Размер текста - 17 +

Егор Яковлев обрадовал поклонников рождением сына Савелия Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Капитан хоккейной команды «Металлург» из Магнитогорска Егор Яковлев 25 марта стал отцом. В связи с этим событием спортсмен принимает поздравления от коллег и поклонников. Об этом сообщается в telegram-канале клуба. «Завершаем день шикарной новостью — Егор Яковлев стал папой! У нашего капитана и его супруги Марии родился сын! Мальчика назвали Савелием. Поздравляем Егора и Марию с этим замечательным событием и желаем Савелию расти в любви, а родителям — счастья и радости», — сообщается в telegram-канале хоккейного клуба «Металлург». Согласно опубликованной информации, вес новорожденного составил три килограмма 270 грамм, а рост — 51 см. По этому поводу пользователи мессенджера оставили десятки комментариев и сотни лайков. Как сообщало URA.RU ранее, капитан хоккейной команды «Металлург», олимпийский чемпион, чемпион мира, двукратный обладатель Кубка Гагарина Егор Яковлев в 2024 году был награжден «Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» первой степени. Награду ему вручили на торжественном вечере, посвященном Дню металлурга. Капитан хоккейной команды из Магнитогорска принимает поздравления в связи с рождением сына Фото из telegram-канала ХК «Металлург». https://t.me/metallurgmgn/25525 Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Капитан хоккейной команды «Металлург» из Магнитогорска Егор Яковлев 25 марта стал отцом. В связи с этим событием спортсмен принимает поздравления от коллег и поклонников. Об этом сообщается в telegram-канале клуба. «Завершаем день шикарной новостью — Егор Яковлев стал папой! У нашего капитана и его супруги Марии родился сын! Мальчика назвали Савелием. Поздравляем Егора и Марию с этим замечательным событием и желаем Савелию расти в любви, а родителям — счастья и радости», — сообщается в telegram-канале хоккейного клуба «Металлург». Согласно опубликованной информации, вес новорожденного составил три килограмма 270 грамм, а рост — 51 см. По этому поводу пользователи мессенджера оставили десятки комментариев и сотни лайков. Как сообщало URA.RU ранее, капитан хоккейной команды «Металлург», олимпийский чемпион, чемпион мира, двукратный обладатель Кубка Гагарина Егор Яковлев в 2024 году был награжден «Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» первой степени. Награду ему вручили на торжественном вечере, посвященном Дню металлурга.