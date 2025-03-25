В Свердловской области зафиксировали больше сотни ДТП за сутки

За сутки в Свердловской области произошло больше сотни ДТП
За последние сутки в Свердловской области зафиксировали 117 ДТП. Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона.
«Ключевыми факторами, ставшими причиной происшествий, были: небезопасная скорость, несоблюдение дистанции и невнимательность за рулем», — отметили в telegram-канале ведомства. Причиной аварий также становилась излишняя самоуверенность водителей.
В восьми из 117 дорожно-транспортных происшествий зафиксированы пострадавшие. Травмы получили порядка восьми человек.
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