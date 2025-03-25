25 марта 2025

В Свердловской области зафиксировали больше сотни ДТП за сутки

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Тактико-специальные учения дорожных и экстренных служб. Свердловская область, автомобиль дпс, патруль, полиция, гибдд, дорога
За сутки в Свердловской области произошло больше сотни ДТП Фото:

За последние сутки в Свердловской области зафиксировали 117 ДТП. Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона.

«Ключевыми факторами, ставшими причиной происшествий, были: небезопасная скорость, несоблюдение дистанции и невнимательность за рулем», — отметили в telegram-канале ведомства. Причиной аварий также становилась излишняя самоуверенность водителей.

В восьми из 117 дорожно-транспортных происшествий зафиксированы пострадавшие. Травмы получили порядка восьми человек.

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За последние сутки в Свердловской области зафиксировали 117 ДТП. Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона. «Ключевыми факторами, ставшими причиной происшествий, были: небезопасная скорость, несоблюдение дистанции и невнимательность за рулем», — отметили в telegram-канале ведомства. Причиной аварий также становилась излишняя самоуверенность водителей. В восьми из 117 дорожно-транспортных происшествий зафиксированы пострадавшие. Травмы получили порядка восьми человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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