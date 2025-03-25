На ММК искусственный интеллект научили считать трубы

На Магнитогорском металлургическом комбинате (ПАО «ММК», Челябинская область) внедрена система подсчета выпускаемых оцинкованных труб с помощью искусственного интеллекта. Система позволяет избежать ошибок при отгрузке труб.
«В основе технического решения лежит технология из области искусственного интеллекта, интегрированная в специально разработанное веб-приложение. Для работы с ним работники листопрокатного цеха №8 используют планшеты, с помощью которых они фотографируют готовую продукцию. Система способна распознавать трубы различного диаметра и осуществить их подсчет с точностью до 99,6%», — сообщили в пресс-службе комбината.
Полученная информация передается в базы данных предприятия для формирования отгрузочных документов. Уже на складе с помощью приложения персонал сканирует ярлыки на пачках труб для повторной проверки перед отправкой потребителю.
Раньше трубы, число которых в пачке достигает 600 штук, считали вручную. Часто это приводило то к излишним или недостаточным отгрузкам продукции. Теперь ошибки такого рода исключены. На предприятии добавили, что разработка системы принадлежит сотрудникам IT-службы самого комбината.
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