25 марта 2025

Свердловские предприятия заработали миллиарды на цифровизации

ЕВРАЗ в 2024 году реализовал более 100 цифровых проектов
© Служба новостей «URA.RU»
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Проекты охватили различные аспекты деятельности компании
Проекты охватили различные аспекты деятельности компании Фото:

Предприятия ЕВРАЗа успешно реализовали более 100 цифровых проектов в 2024 году, достигнув экономического эффекта в размере 5,8 миллиарда рублей. Основной упор в этих проектах был сделан на продвинутую и предиктивную аналитику, базовую автоматизацию и электронную коммерцию, рассказали URA.RU в пресс-службе компании.

«Сейчас в ЕВРАЗе измеряется более 100 тыс. показателей. Поэтому один из ключевых элементов нашей ИТ-стратегии на 2025 год — это управление на основе данных для принятия оптимальных технологических и управленческих решений», — отметил вице-президент по информационным технологиям ЕВРАЗа Артем Натрусов. Важной частью стратегии также является сохранение темпов и эффектов от проектов цифровой трансформации.

Проекты, реализованные в рамках программы цифровизации, охватили различные аспекты деятельности компании. Например, на агломерационной фабрике ЕВРАЗ ЗСМК была внедрена система видеоаналитики, которая улучшила процесс отсева агломерата. Это позволило повысить эффективность производственных процессов, включая оптимизацию передачи данных о крупности гранул. А на ЕВРАЗ НТМК оцифровали движение ковшей с жидким чугуном, что позволяет более эффективно управлять производственным процессом.

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Предприятия ЕВРАЗа успешно реализовали более 100 цифровых проектов в 2024 году, достигнув экономического эффекта в размере 5,8 миллиарда рублей. Основной упор в этих проектах был сделан на продвинутую и предиктивную аналитику, базовую автоматизацию и электронную коммерцию, рассказали URA.RU в пресс-службе компании. «Сейчас в ЕВРАЗе измеряется более 100 тыс. показателей. Поэтому один из ключевых элементов нашей ИТ-стратегии на 2025 год — это управление на основе данных для принятия оптимальных технологических и управленческих решений», — отметил вице-президент по информационным технологиям ЕВРАЗа Артем Натрусов. Важной частью стратегии также является сохранение темпов и эффектов от проектов цифровой трансформации. Проекты, реализованные в рамках программы цифровизации, охватили различные аспекты деятельности компании. Например, на агломерационной фабрике ЕВРАЗ ЗСМК была внедрена система видеоаналитики, которая улучшила процесс отсева агломерата. Это позволило повысить эффективность производственных процессов, включая оптимизацию передачи данных о крупности гранул. А на ЕВРАЗ НТМК оцифровали движение ковшей с жидким чугуном, что позволяет более эффективно управлять производственным процессом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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