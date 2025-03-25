Центральный военный суд признал жителя Березников Пермского края виновным в публичных призывах к экстремистской и террористической деятельности. Следственным отделом УФСБ в отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело.
«Было установлено, что местный житель размещал в соцсетях материалы, которые содержат признаки побуждения к совершению действий насильственного характера по отношению к представителям органов государственной власти», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по Пермскому краю.
Суд оштрафовал его на 450 тысяч рублей. Кроме того, его на 2,5 года лишили права заниматься деятельностью по администрированию сайтов в интернете.
Ранее URA.RU сообщало, что пермяка приговорили к 13 годам колонии за финансовую помощь ВСУ. Будучи несогласным с проводимой специальной военной операцией (СВО), он перевел деньги на расчетный счет Национального банка Украины.
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