Менеджер отдела технического контроля Златоустовского метзавода (ЗМЗ, Челябинская область) Владимир Ворона вместе с двумя подельниками избил 68-летнего пенсионера. Златоустовцы рассказали, что мужчину не устроило место парковки машины пожилого человека.
«Ворона бил старика, а его брат залил его из перцового баллона, третий караулил. Победили пожилого больного пенсионера. Теперь есть, чем гордиться. Хотя по статистике в большинстве случаев с перцовым баллончиком ходят женщины», — написали авторы паблика «ЧП ДТП Златоуст» во «ВКонтакте».
На видеоролике видно, как трое зашли в подъезд с улицы, когда пенсионер выходил из дома. Человек, похожий на Владимира Ворону (на видео указан красным кружком), налетел с баллончиком, а после несчастного один из нападавших добил ногой. По данным URA.RU, пинавший как раз таки и является братом Вороны Дмитрием, который тоже работает на метзаводе — в прокатном цехе № 1. Пожилой человек оказался на четвереньках и начал искать упавший ключ, чтобы вернуться домой. Сделать ему это оказалось непросто после нападения. Нападавшие помогли открыть дверь.
В соцсетях написали, что припарковать автомобиль пенсионера вынудила болезнь. Ему срочно требовалось поставить укол с инсулином. Иначе создавалась угроза ДТП во дворе дома. Молодым мужчинам машина помешала.
При подготовке материала URA.RU обратилось за комментариями в пресс-службу Главного управления МВД по региону, которые будут опубликованы после ответа на запрос. Другой запрос отправлен в пресс-службу ЗМЗ.
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