25 марта 2025

Менеджер метзавода Златоуста избил с подельниками пенсионера. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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На пенсионера напали из-за припаркованной машины
На пенсионера напали из-за припаркованной машины Фото:

Менеджер отдела технического контроля Златоустовского метзавода (ЗМЗ, Челябинская область) Владимир Ворона вместе с двумя подельниками избил 68-летнего пенсионера. Златоустовцы рассказали, что мужчину не устроило место парковки машины пожилого человека.

«Ворона бил старика, а его брат залил его из перцового баллона, третий караулил. Победили пожилого больного пенсионера. Теперь есть, чем гордиться. Хотя по статистике в большинстве случаев с перцовым баллончиком ходят женщины», — написали авторы паблика «ЧП ДТП Златоуст» во «ВКонтакте».

На видеоролике видно, как трое зашли в подъезд с улицы, когда пенсионер выходил из дома. Человек, похожий на Владимира Ворону (на видео указан красным кружком), налетел с баллончиком, а после несчастного один из нападавших добил ногой. По данным URA.RU, пинавший как раз таки и является братом Вороны Дмитрием, который тоже работает на метзаводе — в прокатном цехе № 1. Пожилой человек оказался на четвереньках и начал искать упавший ключ, чтобы вернуться домой. Сделать ему это оказалось непросто после нападения. Нападавшие помогли открыть дверь.

В соцсетях написали, что припарковать автомобиль пенсионера вынудила болезнь. Ему срочно требовалось поставить укол с инсулином. Иначе создавалась угроза ДТП во дворе дома. Молодым мужчинам машина помешала.

При подготовке материала URA.RU обратилось за комментариями в пресс-службу Главного управления МВД по региону, которые будут опубликованы после ответа на запрос. Другой запрос отправлен в пресс-службу ЗМЗ.

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Менеджер отдела технического контроля Златоустовского метзавода (ЗМЗ, Челябинская область) Владимир Ворона вместе с двумя подельниками избил 68-летнего пенсионера. Златоустовцы рассказали, что мужчину не устроило место парковки машины пожилого человека. «Ворона бил старика, а его брат залил его из перцового баллона, третий караулил. Победили пожилого больного пенсионера. Теперь есть, чем гордиться. Хотя по статистике в большинстве случаев с перцовым баллончиком ходят женщины», — написали авторы паблика «ЧП ДТП Златоуст» во «ВКонтакте». На видеоролике видно, как трое зашли в подъезд с улицы, когда пенсионер выходил из дома. Человек, похожий на Владимира Ворону (на видео указан красным кружком), налетел с баллончиком, а после несчастного один из нападавших добил ногой. По данным URA.RU, пинавший как раз таки и является братом Вороны Дмитрием, который тоже работает на метзаводе — в прокатном цехе № 1. Пожилой человек оказался на четвереньках и начал искать упавший ключ, чтобы вернуться домой. Сделать ему это оказалось непросто после нападения. Нападавшие помогли открыть дверь. В соцсетях написали, что припарковать автомобиль пенсионера вынудила болезнь. Ему срочно требовалось поставить укол с инсулином. Иначе создавалась угроза ДТП во дворе дома. Молодым мужчинам машина помешала. При подготовке материала URA.RU обратилось за комментариями в пресс-службу Главного управления МВД по региону, которые будут опубликованы после ответа на запрос. Другой запрос отправлен в пресс-службу ЗМЗ.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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