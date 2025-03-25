Депутат заксобрания Челябинской области, управляющий директор Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ) Евгений Губанов вручил медаль труженице тыла в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом Губанов сообщил в своем аккаунте в соцсетях.
«Вместе с главой Ленинского района Челябинска Ольгой Гущиной поздравил с юбилеем Великой Победы и вручил памятную медаль жительнице Ленинского района, труженице тыла Евдокии Петровне Ковалевой. Для нас это большая честь — лично сказать спасибо участникам великих событий!» — сообщил Губанов.
В 2025 году отмечается 80-летие Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. В рамках празднования в регионе будет проведено более 1000 праздничных мероприятий.
«Наши ветераны — настоящие герои. Они ковали Победу не только на передовой, но и в тылу. Они навсегда стали примером самоотверженности и верности Родине. Мы гордимся их подвигом и равняемся на них!» — добавил депутат.
Губанов работает на Челябинском трубопрокатном заводе более 20 лет, вновь возглавил предприятие в январе 2023 года. В заксобрании он представляет Ленинский район Челябинска.
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