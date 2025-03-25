25 марта 2025

Директор ЧТПЗ Губанов вручил юбилейную медаль труженице тыла. Фото

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Евгений Губанов представляет в заксобрании региона Ленинский район Челябинска
Евгений Губанов представляет в заксобрании региона Ленинский район Челябинска Фото:

Депутат заксобрания Челябинской области, управляющий директор Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ) Евгений Губанов вручил медаль труженице тыла в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом Губанов сообщил в своем аккаунте в соцсетях.

«Вместе с главой Ленинского района Челябинска Ольгой Гущиной поздравил с юбилеем Великой Победы и вручил памятную медаль жительнице Ленинского района, труженице тыла Евдокии Петровне Ковалевой. Для нас это большая честь — лично сказать спасибо участникам великих событий!» — сообщил Губанов.

В 2025 году отмечается 80-летие Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. В рамках празднования в регионе будет проведено более 1000 праздничных мероприятий.

«Наши ветераны — настоящие герои. Они ковали Победу не только на передовой, но и в тылу. Они навсегда стали примером самоотверженности и верности Родине. Мы гордимся их подвигом и равняемся на них!» — добавил депутат.

Губанов работает на Челябинском трубопрокатном заводе более 20 лет, вновь возглавил предприятие в январе 2023 года. В заксобрании он представляет Ленинский район Челябинска.

Евгений Губанов поздравил ветерана вместе с главой Ленинского района Ольгой Гущиной
Евгений Губанов поздравил ветерана вместе с главой Ленинского района Ольгой Гущиной
Фото:
Евдокия Ковалева в годы войны работала в тылу
Евдокия Ковалева в годы войны работала в тылу
Фото:
Юбилейная медаль приурочена к 80-летию Победы
Юбилейная медаль приурочена к 80-летию Победы
Фото:

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Депутат заксобрания Челябинской области, управляющий директор Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ) Евгений Губанов вручил медаль труженице тыла в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом Губанов сообщил в своем аккаунте в соцсетях. «Вместе с главой Ленинского района Челябинска Ольгой Гущиной поздравил с юбилеем Великой Победы и вручил памятную медаль жительнице Ленинского района, труженице тыла Евдокии Петровне Ковалевой. Для нас это большая честь — лично сказать спасибо участникам великих событий!» — сообщил Губанов. В 2025 году отмечается 80-летие Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. В рамках празднования в регионе будет проведено более 1000 праздничных мероприятий. «Наши ветераны — настоящие герои. Они ковали Победу не только на передовой, но и в тылу. Они навсегда стали примером самоотверженности и верности Родине. Мы гордимся их подвигом и равняемся на них!» — добавил депутат. Губанов работает на Челябинском трубопрокатном заводе более 20 лет, вновь возглавил предприятие в январе 2023 года. В заксобрании он представляет Ленинский район Челябинска.
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© Служба новостей «URA.RU»
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