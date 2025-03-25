Челябинцы пожаловались на «растаявшие» дороги

Жители Челябинска и области с наступлением весны пожаловались на колейность, ямы и «растаявший» асфальт. На некоторых дорогах водители пробивали колеса, часть направлений оказалась в труднодоступном состоянии. Где требуется ремонт и какие меры будут предприняты — читайте в материале URA.RU.
«Какой асфальт кладут при ремонте дорог? Он тает по весне вместе со снегом. Ямы уже невозможно объехать», — отмечает житель региона.
По словам челябинца, при укладке асфальта заметно, что он зернистый и пористый, при этом ямочный ремонт выглядит, как будто дорожники бросили в лужу пару лопат асфальта, прихлопнули сверху и ушли. Он предлагает проверить качество асфальта и правильность его укладки, чтобы дороги служили дольше.
Нареканиям подверглись дороги в Ленинском, Металлургическом, Советском районах. Так, люди жалуются на заплатки улицы Линейной, где круглосуточно идет огромный трафик автомобилей, но ехать приходится очень осторожно.
«Дикие ямы в лужах в Челябинске по улице Северная, 39. И я за сутки была пятая с пробитым колесом! Мне уже стыдно за город. Живу, как в деревне», — пишет Оксана С., сообщая, что вызвала сотрудников ГАИ, а колесо пришлось выбросить и купить новое, потратив в общей сложности почти пять тысяч рублей.
По словам челябинцев, местами асфальт «растаял» до советского слоя, обнажив археологический срез всех попыток сделать ровные и качественные дороги. На плохие дороги жалуются по всему региону. Так, жители Златоуста заявляют, что город превратился в одну большую и опасную яму с глубокими колеями и требуют принять кардинальные меры, чтобы машины не пробивали колеса.
«В Златоусте дороги новые, в прошлом году ремонтированные, в этом году сошли со снегом!», — пишет одна местная жительница. «Мало того, что сделали „доброе“ дело — заменили асфальт там, где покрытие было в полном порядке, так ещё и положили такое ..., которое зиму не пережило (проседания, трещины, выкрашивание даже на новых тротуарах)», — сообщает другая.
На большие ямы жалуются все, кто едет по трассе М-5: по словам жителей, дорога на развязках и съездах попросту раскрошилась. Жители региона также требуют отремонтировать дорогу на Каштак, на озера Сугояк, Аткуль, Теренкуль, между городами Аша и Сим, Фершампенуазом и Чесмой, Знаменкой и Березинским, от Бредов до границы с Оренбургской областью, поселками Лазурным и Чистым. Челябинцы отмечают, что грунтовки после зимы еще не грейдировали, поэтому проехать по ним очень сложно, а во время движения в машины летят камни.
На большинство запросов были даны ответы специалистов регионального миндора. В целом они похожи.
«На дороге начнутся работы по содержанию, как только установятся благоприятные погодные условия. Ваш сигнал передали в работу подрядчику», — сообщают специалисты областного миндора.
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