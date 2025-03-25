Из Перми продлили полеты в пять городов России

В Казань, Нижневартовск, Новый Уренгой, Самару и Усинск можно улететь до августа
Из Перми продлили полеты в Казань, Нижневартовск, Новый Уренгой, Самару и Усинск до августа. Их будет выполнять авиакомпания «ЮВТ Аэро».
«Рейсы из Перми в Новый Уренгой запланированы до 25 августа 2025 года. В Казань, Нижневартовск, Самару можно будет улететь до 27 августа, а в Усинск — до 29 августа», — следует из информации на сайте авиаперевозчика.
Ранее URA.RU рассказывало, что субсидируемые рейсы из Перми в 2025 году будут летать по 13 направлениям. Пермяки могут также отправиться в Новосибирск, Тюмень, Калининград, Минеральные Воды, Махачкалу, Волгоград, Сургут и Когалым.
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