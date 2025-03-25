25 марта 2025

Из Перми продлили полеты в пять городов России

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Казань, Нижневартовск, Новый Уренгой, Самару и Усинск можно улететь до августа
В Казань, Нижневартовск, Новый Уренгой, Самару и Усинск можно улететь до августа Фото:

Из Перми продлили полеты в Казань, Нижневартовск, Новый Уренгой, Самару и Усинск до августа. Их будет выполнять авиакомпания «ЮВТ Аэро».

«Рейсы из Перми в Новый Уренгой запланированы до 25 августа 2025 года. В Казань, Нижневартовск, Самару можно будет улететь до 27 августа, а в Усинск — до 29 августа», — следует из информации на сайте авиаперевозчика.

Ранее URA.RU рассказывало, что субсидируемые рейсы из Перми в 2025 году будут летать по 13 направлениям. Пермяки могут также отправиться в Новосибирск, Тюмень, Калининград, Минеральные Воды, Махачкалу, Волгоград, Сургут и Когалым. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Из Перми продлили полеты в Казань, Нижневартовск, Новый Уренгой, Самару и Усинск до августа. Их будет выполнять авиакомпания «ЮВТ Аэро». «Рейсы из Перми в Новый Уренгой запланированы до 25 августа 2025 года. В Казань, Нижневартовск, Самару можно будет улететь до 27 августа, а в Усинск — до 29 августа», — следует из информации на сайте авиаперевозчика. Ранее URA.RU рассказывало, что субсидируемые рейсы из Перми в 2025 году будут летать по 13 направлениям. Пермяки могут также отправиться в Новосибирск, Тюмень, Калининград, Минеральные Воды, Махачкалу, Волгоград, Сургут и Когалым. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...