Команда ММК поедет в Сочи стрелять из электронного оружия

Команда Магнитогорского металлургического комбината (ММК, Челябинская область) на региональном этапе по многоборью ГТО отобралась на всероссийский этап соревнований, который пройдет в Сочи. В программу соревнований включены подтягивание на перекладине и стрельба из электронного оружия.
«Южноуральцы соревновались в пяти видах испытаний: подтягивании из виса на высокой перекладине, наклоне вперед из положения стоя на гимнастической скамье, подъеме туловища из положения лежа на спине, сгибании и разгибании рук в упоре лежа на полу, стрельбе из электронного оружия. Команда Магнитогорского металлургического комбината получила право принять участие во всероссийском этапе соревнований по многоборью ГТО в городе Сочи», — сообщили в пресс-службе ММК.
Областная Спартакиада среди работников производственных предприятий и бюджетных организаций проводилась в легкоатлетическом манеже ЮУрГУ. В соревнованиях по многоборью ГТО участвовали более 100 спортсменов в составе 10 команд.
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