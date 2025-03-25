25 марта 2025

Команда ММК поедет в Сочи стрелять из электронного оружия

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Магнитогорцы полетят в Сочи на всероссийскую спартакиаду ГТО
Магнитогорцы полетят в Сочи на всероссийскую спартакиаду ГТО Фото:

Команда Магнитогорского металлургического комбината (ММК, Челябинская область) на региональном этапе по многоборью ГТО отобралась на всероссийский этап соревнований, который пройдет в Сочи. В программу соревнований включены подтягивание на перекладине и стрельба из электронного оружия.

«Южноуральцы соревновались в пяти видах испытаний: подтягивании из виса на высокой перекладине, наклоне вперед из положения стоя на гимнастической скамье, подъеме туловища из положения лежа на спине, сгибании и разгибании рук в упоре лежа на полу, стрельбе из электронного оружия. Команда Магнитогорского металлургического комбината получила право принять участие во всероссийском этапе соревнований по многоборью ГТО в городе Сочи», — сообщили в пресс-службе ММК.

Областная Спартакиада среди работников производственных предприятий и бюджетных организаций проводилась в легкоатлетическом манеже ЮУрГУ. В соревнованиях по многоборью ГТО участвовали более 100 спортсменов в составе 10 команд.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Как Челябинская область проходит ранний паводок-2025, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Узнавайте подробности первыми на telegram-каналах «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск».

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Команда Магнитогорского металлургического комбината (ММК, Челябинская область) на региональном этапе по многоборью ГТО отобралась на всероссийский этап соревнований, который пройдет в Сочи. В программу соревнований включены подтягивание на перекладине и стрельба из электронного оружия. «Южноуральцы соревновались в пяти видах испытаний: подтягивании из виса на высокой перекладине, наклоне вперед из положения стоя на гимнастической скамье, подъеме туловища из положения лежа на спине, сгибании и разгибании рук в упоре лежа на полу, стрельбе из электронного оружия. Команда Магнитогорского металлургического комбината получила право принять участие во всероссийском этапе соревнований по многоборью ГТО в городе Сочи», — сообщили в пресс-службе ММК. Областная Спартакиада среди работников производственных предприятий и бюджетных организаций проводилась в легкоатлетическом манеже ЮУрГУ. В соревнованиях по многоборью ГТО участвовали более 100 спортсменов в составе 10 команд.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...