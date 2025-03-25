25 марта 2025

День бесплатной юридической помощи пройдет в Челябинске. Инфографика

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
При себе рекомендуется иметь копии документов, относящихся к проблеме
При себе рекомендуется иметь копии документов, относящихся к проблеме Фото:

В Челябинске в третий раз пройдет День бесплатной юридической помощи, где жители региона смогут получить консультацию адвокатов, нотариусов, руководителей и представителей органов власти. Об этом сообщила Юлия Сударенко, уполномоченный по правам человека в регионе.

«В Челябинске в третий раз пройдет День бесплатной юридической помощи. В Штабе общественной поддержки 31 марта южноуральцы смогут получить бесплатную юридическую помощь адвокатов, нотариусов, юристов, проконсультироваться по всем интересующим вопросам с руководителями и представителями государственных органов», — написала Сударенко в своем telegram-канале.

Попасть на прием можно без записи и без очередей. Консультации будут оказывать представители ГЖИ, Управления Росреестра, ГУ ФССП, министерства социальных отношений, отделения Социального фонда, полиции, аппаратов Уполномоченного по правам человека и по правам ребенка, также «Ассоциации юристов России», юридические клиники вузов, нотариусы и адвокаты.

Консультация состоится 31 марта с 17:00 до 19:00 в Челябинске по улице Кирова,167. Получить правовую помощь может любой желающий. При себе рекомендуется иметь копии документов, относящихся к проблеме.

Единый день оказания бесплатной юридической помощи пройдет 31 марта
Единый день оказания бесплатной юридической помощи пройдет 31 марта
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Как Челябинская область проходит ранний паводок-2025, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Узнавайте подробности первыми на telegram-каналах «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск».

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске в третий раз пройдет День бесплатной юридической помощи, где жители региона смогут получить консультацию адвокатов, нотариусов, руководителей и представителей органов власти. Об этом сообщила Юлия Сударенко, уполномоченный по правам человека в регионе. «В Челябинске в третий раз пройдет День бесплатной юридической помощи. В Штабе общественной поддержки 31 марта южноуральцы смогут получить бесплатную юридическую помощь адвокатов, нотариусов, юристов, проконсультироваться по всем интересующим вопросам с руководителями и представителями государственных органов», — написала Сударенко в своем telegram-канале. Попасть на прием можно без записи и без очередей. Консультации будут оказывать представители ГЖИ, Управления Росреестра, ГУ ФССП, министерства социальных отношений, отделения Социального фонда, полиции, аппаратов Уполномоченного по правам человека и по правам ребенка, также «Ассоциации юристов России», юридические клиники вузов, нотариусы и адвокаты. Консультация состоится 31 марта с 17:00 до 19:00 в Челябинске по улице Кирова,167. Получить правовую помощь может любой желающий. При себе рекомендуется иметь копии документов, относящихся к проблеме.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...