В Челябинске в третий раз пройдет День бесплатной юридической помощи, где жители региона смогут получить консультацию адвокатов, нотариусов, руководителей и представителей органов власти. Об этом сообщила Юлия Сударенко, уполномоченный по правам человека в регионе.
«В Челябинске в третий раз пройдет День бесплатной юридической помощи. В Штабе общественной поддержки 31 марта южноуральцы смогут получить бесплатную юридическую помощь адвокатов, нотариусов, юристов, проконсультироваться по всем интересующим вопросам с руководителями и представителями государственных органов», — написала Сударенко в своем telegram-канале.
Попасть на прием можно без записи и без очередей. Консультации будут оказывать представители ГЖИ, Управления Росреестра, ГУ ФССП, министерства социальных отношений, отделения Социального фонда, полиции, аппаратов Уполномоченного по правам человека и по правам ребенка, также «Ассоциации юристов России», юридические клиники вузов, нотариусы и адвокаты.
Консультация состоится 31 марта с 17:00 до 19:00 в Челябинске по улице Кирова,167. Получить правовую помощь может любой желающий. При себе рекомендуется иметь копии документов, относящихся к проблеме.
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