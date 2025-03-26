В «Парке сказов» в Арамили (Свердловская область) возводят 60-метровые качели. В их основании будет скульптура героя сказов Павла Бажова — Великого Полоза. Уже создана голова сказочного персонажа, которая расположилась в самом начале остова самых больших качелей на Урале, рассказали URA.RU представители парка.
«Для выполнения этого проекта были приглашены талантливые мастера художественной резьбы по дереву — отец и сын, Михаил и Иван Брылуновы. Они обладают богатым опытом в создании резных объектов для Парка Сказов и с большим энтузиазмом берутся за воплощение своих идей», — поделилась директор парка Алиса Ларионова.
Качели с общей длиной в 60 метров будут состоять из 18 секций-сидений. Посетители смогут опробовать качели-гнездо с веревочной сеткой, классические деревянные сиденья, двухместные качели, гамак для расслабления и качели-тарзанка, расположенные у самой головы Великого Полоза. Строительные работы завершат в течение месяца.
На Масленицу в «Парке сказов» устанавливали другой необычный арт-объект — соломенного коня. Посмотреть на сожжение девятиметрового чучела пришли 3,5 тысячи человек.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!