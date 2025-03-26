Под Екатеринбургом возводят огромные 60-метровые качели. Фото

В «Парке Сказов» в Арамили появятся 60-метровые качели с головой Великого Полоза
© Служба новостей «URA.RU»
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Длинные качели станут частью «Парка сказов»
Длинные качели станут частью «Парка сказов» Фото:

В «Парке сказов» в Арамили (Свердловская область) возводят 60-метровые качели. В их основании будет скульптура героя сказов Павла Бажова — Великого Полоза. Уже создана голова сказочного персонажа, которая расположилась в самом начале остова самых больших качелей на Урале, рассказали URA.RU представители парка.

«Для выполнения этого проекта были приглашены талантливые мастера художественной резьбы по дереву — отец и сын, Михаил и Иван Брылуновы. Они обладают богатым опытом в создании резных объектов для Парка Сказов и с большим энтузиазмом берутся за воплощение своих идей», — поделилась директор парка Алиса Ларионова.

Качели с общей длиной в 60 метров будут состоять из 18 секций-сидений. Посетители смогут опробовать качели-гнездо с веревочной сеткой, классические деревянные сиденья, двухместные качели, гамак для расслабления и качели-тарзанка, расположенные у самой головы Великого Полоза. Строительные работы завершат в течение месяца.

На Масленицу в «Парке сказов» устанавливали другой необычный арт-объект — соломенного коня. Посмотреть на сожжение девятиметрового чучела пришли 3,5 тысячи человек. 

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В « Парке сказов» в Арамили (Свердловская область) возводят 60-метровые качели. В их основании будет скульптура героя сказов Павла Бажова — Великого Полоза. Уже создана голова сказочного персонажа, которая расположилась в самом начале остова самых больших качелей на Урале, рассказали URA.RU представители парка. « Для выполнения этого проекта были приглашены талантливые мастера художественной резьбы по дереву — отец и сын, Михаил и Иван Брылуновы. Они обладают богатым опытом в создании резных объектов для Парка Сказов и с большим энтузиазмом берутся за воплощение своих идей» , — поделилась директор парка Алиса Ларионова. Качели с общей длиной в 60 метров будут состоять из 18 секций-сидений. Посетители смогут опробовать качели-гнездо с веревочной сеткой, классические деревянные сиденья, двухместные качели, гамак для расслабления и качели-тарзанка, расположенные у самой головы Великого Полоза. Строительные работы завершат в течение месяца. На Масленицу в «Парке сказов» устанавливали другой необычный арт-объект — соломенного коня. Посмотреть на сожжение девятиметрового чучела пришли 3,5 тысячи человек. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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