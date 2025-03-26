Что известно о пожаре в Прикамье, где от сигареты матери погибли трое детей

В поселке Уральский Пермского края в ночь на 21 октября 2024 года в двухэтажном деревянном доме произошел пожар. Самостоятельно из дома вышли 11 человек. В квартире, откуда начался огонь, погибли трое детей. Их тела обнаружили пожарные. Сейчас следователи во всем обвиняют мать погибших детей. О том, как все произошло, как тушили огонь и что это за семья, где росли умершие дети — читайте в материале ниже.
Как все происходило
«Нас разбудил громкий стук в дверь, — вспоминает соседка погибших детей, — мы наспех собрали себя, взяли какие-то документы, ребенка и вышли на улицу. Уже там поняли, что горит квартира в соседнем подъезде». Площадь пожара составила 140 квадратных метров. Тушением занимались 20 пожарных и пять единиц техники. Огонь уничтожил практически все, что было в доме. В некоторых комнатах провалился потолок и крыша.
Погибшие дети
Тела мертвых детей обнаружили пожарные во время тушения огня. Это были мальчики возрастом в один, три и пять лет. Все они были братьями. Их мать в огне не пострадала, в момент пожара она не находилась дома, но узнав о случившемся, пыталась спасти сыновей. Женщина не смогла найти своих детей в дыму и огне. Медики скорой помощи оказывали ей помощь.
В какой семье росли погибшие дети
По словам знакомых, семья, где погибли дети, жила бедно. У матери, которой имеется инвалидность. Детей она воспитывала одна. С мужем они разошлись до трагического пожара примерно за три месяца. До этого постоянно ругались и часто разъезжались. Знакомые сомневались, была ли у детей еда всегда в доступе, ведь женщина нигде не работала и жила на пособия.
Версия следствия
Сразу после того, как стало понятно, что погибли дети, следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам». Они выяснили, что перед тем, как ночью уйти из дома, женщина курила в квартире. Уголек от ее сигареты упал в подсобке квартиры и именно с этого места начался пожар. Матери троих погибших детей предъявлено обвинение. Уголовное дело направлено в суд, ей грозит до четырех лет лишения свободы.
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