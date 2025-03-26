Фестиваль научного кино погрузит пермяков в виртуальную реальность

В Перми в середине апреля пройдет международный фестиваль научно-популярного кино FUTURE.DOC. В программе 14 документальных фильмов режиссеров из России, США, Дании, Бельгии и Нидерландов. Посмотреть фильмы можно будет и погрузившись в виртуальную реальность, обещают организаторы.
«Для тех, кто хочет не только смотреть, но и действовать, фестиваль предлагает мастер-классы и интерактивы. Вы сможете понаблюдать за роботом-курьером, погрузиться в фильмы с помощью VR технологий и даже поуправлять дроном», — рассказали URA.RU в оргкомитете фестиваля.
Также на площадке FUTURE.DOC состоится выставка детских изобретений от Регионального ресурсного центра «Гении Прикамья», а Пермский Политех и Пермский классический университет представят свои интерактивные площадки. FUTURE.DOC пройдет с 11 по 17 апреля в Кристалл-центре.
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