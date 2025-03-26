Фестиваль научного кино погрузит пермяков в виртуальную реальность

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VR-технологии представят на пермском кинофестивале
VR-технологии представят на пермском кинофестивале Фото:

В Перми в середине апреля пройдет международный фестиваль научно-популярного кино FUTURE.DOC. В программе 14 документальных фильмов режиссеров из России, США, Дании, Бельгии и Нидерландов. Посмотреть фильмы можно будет и погрузившись в виртуальную реальность, обещают организаторы.

«Для тех, кто хочет не только смотреть, но и действовать, фестиваль предлагает мастер-классы и интерактивы. Вы сможете понаблюдать за роботом-курьером, погрузиться в фильмы с помощью VR технологий и даже поуправлять дроном», — рассказали URA.RU в оргкомитете фестиваля.

Также на площадке FUTURE.DOC состоится выставка детских изобретений от Регионального ресурсного центра «Гении Прикамья», а Пермский Политех и Пермский классический университет представят свои интерактивные площадки. FUTURE.DOC пройдет с 11 по 17 апреля в Кристалл-центре.

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В Перми в середине апреля пройдет международный фестиваль научно-популярного кино FUTURE.DOC. В программе 14 документальных фильмов режиссеров из России, США, Дании, Бельгии и Нидерландов. Посмотреть фильмы можно будет и погрузившись в виртуальную реальность, обещают организаторы. «Для тех, кто хочет не только смотреть, но и действовать, фестиваль предлагает мастер-классы и интерактивы. Вы сможете понаблюдать за роботом-курьером, погрузиться в фильмы с помощью VR технологий и даже поуправлять дроном», — рассказали URA.RU в оргкомитете фестиваля. Также на площадке FUTURE.DOC состоится выставка детских изобретений от Регионального ресурсного центра «Гении Прикамья», а Пермский Политех и Пермский классический университет представят свои интерактивные площадки. FUTURE.DOC пройдет с 11 по 17 апреля в Кристалл-центре.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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