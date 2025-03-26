Беременная екатеринбурженка стала героиней популярного шоу

17-летняя девушка из Екатеринбурга стала новой героиней популярного шоу «Мама в 16». Новый выпуск шоу вышел на телеканале «Ю» 26 марта.
«Если спросить, была ли я когда-нибудь счастлива, то скажу: наверное, нет. Моя жизнь — это сплошные проблемы. Мое детство было не самое простое, не хватало папы... Меня воспитывала мама Елена Евгеньевна, ей 41 год... Мама все время работала, чтобы обеспечить и себя, и меня. Мне не хватало ее внимания в детстве», — рассказала Вероника в выпуске.
Девушка пережила утрату отца в маленьком возрасте. Затем Вероники появились проблемы в отношениях с отчимом и сложности с учебой. Подросток долго не могла окончить девятый класс, и ее мама Елена перевела ее в вечернюю школу. Там она встретила своего парня Расима, которому 18 лет.
«Мой интерес — это работать, пахать, зарабатывать на свою жизнь. Мне никто не поможет», — поделился парень. Расим работает в клининговой компании. Его детство было трудным, так как его отец бил его, а затем он жил с матерью в Екатеринбурге.
Когда Вероника забеременела, она скрывала это от матери, но та догадалась и настояла на тесте. Пара решила оставить ребенка, несмотря на сомнения окружающих — мама Расима была категорически против. Парню пришлось работать в два раза больше, чтобы обеспечивать себя с девушкой и помога своей матери и сестрам.
После рождения сына, Марка, отношения в семье улучшились, и молодая пара стала жить счастливо. Расим почувствовал радость отцовства, а мама Вероники изменила свое отношение к невестке.
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