Лебеди вернулись с зимовки (архивное фото)
На водоемах Пермского края замечены лебеди. Птицы вернулись с зимовки и намерены гнездиться в регионе.
«Первые лебеди прилетели к нам вчера. Пока только двое. Может отдохнуть сели, а может и останутся. Вообще у нас каждый год одна или две пары остаются на пруду», — рассказала читательница URA.RU из поселка Павловский.
Лебеди встречаются на пермских водоемах и в других уголках края. Они улетают осенью. Но иногда задерживаются, и их приходится спасать. Так произошло в 2024 году — в Звездном пара птиц начала примерзать ко льду пруда в ноябре. Помогли им пожарные.
Первые лебеди остановились в Павловске
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