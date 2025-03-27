27 марта 2025

В Пермский край прилетели лебеди. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Лебеди вернулись с зимовки (архивное фото)
Лебеди вернулись с зимовки (архивное фото) Фото:

На водоемах Пермского края замечены лебеди. Птицы вернулись с зимовки и намерены гнездиться в регионе.

«Первые лебеди прилетели к нам вчера. Пока только двое. Может отдохнуть сели, а может и останутся. Вообще у нас каждый год одна или две пары остаются на пруду», — рассказала читательница URA.RU из поселка Павловский.

Лебеди встречаются на пермских водоемах и в других уголках края. Они улетают осенью. Но иногда задерживаются, и их приходится спасать. Так произошло в 2024 году — в Звездном пара птиц начала примерзать ко льду пруда в ноябре. Помогли им пожарные.

Первые лебеди остановились в Павловске
Первые лебеди остановились в Павловске
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На водоемах Пермского края замечены лебеди. Птицы вернулись с зимовки и намерены гнездиться в регионе. «Первые лебеди прилетели к нам вчера. Пока только двое. Может отдохнуть сели, а может и останутся. Вообще у нас каждый год одна или две пары остаются на пруду», — рассказала читательница URA.RU из поселка Павловский. Лебеди встречаются на пермских водоемах и в других уголках края. Они улетают осенью. Но иногда задерживаются, и их приходится спасать. Так произошло в 2024 году — в Звездном пара птиц начала примерзать ко льду пруда в ноябре. Помогли им пожарные.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...