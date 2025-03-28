Эксперты объяснили, почему растут реальные ставки по кредитам

Повышение ставок по кредитам у банков вызвано не только уровнем ключевой ставки Центробанка, но и их потребностью в привлечении денежных средств от населения. Об этом сообщают эксперты.
«Ставки по ссудам растут не только из-за ключевой, но также из-за стоимости денег, которые банки привлекают от населения», — передают «Известия» слова экономиста Андрея Бархота. Помимо этого, финансовые организации скорректировали ставки для разных категорий клиентов. Бархота подчеркнул, что снижение минимальной полной стоимости кредитов (ПСК) у крупных игроков рынка не означает улучшения условий для всех клиентов. Это изменение обязательно будет сбалансировано ростом ставок для других категорий клиентов. Также банки поднимают реальные ставки по кредитам из-за ужесточения политики к высокорискованным клиентам
К концу 2024 года доходность депозитов в российских банках выросла до 22%, что на 1% превышало ключевую ставку Центрального Банка РФ. Этот рост был вызван увеличением спроса на средства вкладчиков. Снижение ставок по вкладам до уровня ниже ключевой началось лишь в середине марта. В связи с этим банкам пришлось поддерживать высокие ставки по кредитам для компенсации затрат на дорогое фондирование, когда они предлагали повышенную доходность по депозитам.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.