В Петербурге мужчина избил своих детей, один ребенок в реанимации

В Красном Селе Петербурга двое несовершеннолетних детей были госпитализированы с травмами после побоев отца-одиночки. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».
«27 марта днем в полицию обратился житель дома на Геологической улице Красного Села. Ему написал сосед, 14-летний восьмиклассник, что его избивает отец: „Все в крови“», — пишет АН «Оперативное прикрытие». Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили в квартире 50-летнего мужчину и его двоих детей. Дети были с травмами: 13-летняя девочка имела ушибы и ссадины, а ее старший брат был в критическом состоянии с черепно-мозговой травмой и другими серьезными повреждениями.
Оба ребенка были немедленно доставлены в Детскую больницу №1. Девочка находится в удовлетворительном состоянии, а ее брат помещен в реанимацию. Было выявлено, что 25 марта отец применил физическое насилие к своей дочери в их доме, а 27 марта аналогичным образом поступил со своим сыном. Мальчика он ударял кулаками по голове и животу, а также использовал металлическую часть ремня для ударов по ногам.
Несмотря на серьезность обвинений в адрес отца, ему был составлен протокол об административном правонарушении за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, после чего он был отпущен.
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