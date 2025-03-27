27 марта 2025
26 марта 2025

В Петербурге мужчина избил своих детей, один ребенок в реанимации

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Девочка находится в удовлетворительном состоянии, а ее брат помещен в реанимацию
Девочка находится в удовлетворительном состоянии, а ее брат помещен в реанимацию Фото:

В Красном Селе Петербурга двое несовершеннолетних детей были госпитализированы с травмами после побоев отца-одиночки. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».

«27 марта днем в полицию обратился житель дома на Геологической улице Красного Села. Ему написал сосед, 14-летний восьмиклассник, что его избивает отец: „Все в крови“», — пишет АН «Оперативное прикрытие». Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили в квартире 50-летнего мужчину и его двоих детей. Дети были с травмами: 13-летняя девочка имела ушибы и ссадины, а ее старший брат был в критическом состоянии с черепно-мозговой травмой и другими серьезными повреждениями.

Оба ребенка были немедленно доставлены в Детскую больницу №1. Девочка находится в удовлетворительном состоянии, а ее брат помещен в реанимацию. Было выявлено, что 25 марта отец применил физическое насилие к своей дочери в их доме, а 27 марта аналогичным образом поступил со своим сыном. Мальчика он ударял кулаками по голове и животу, а также использовал металлическую часть ремня для ударов по ногам.

Несмотря на серьезность обвинений в адрес отца, ему был составлен протокол об административном правонарушении за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, после чего он был отпущен.

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В Красном Селе Петербурга двое несовершеннолетних детей были госпитализированы с травмами после побоев отца-одиночки. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие». «27 марта днем в полицию обратился житель дома на Геологической улице Красного Села. Ему написал сосед, 14-летний восьмиклассник, что его избивает отец: „Все в крови“», — пишет АН «Оперативное прикрытие». Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили в квартире 50-летнего мужчину и его двоих детей. Дети были с травмами: 13-летняя девочка имела ушибы и ссадины, а ее старший брат был в критическом состоянии с черепно-мозговой травмой и другими серьезными повреждениями. Оба ребенка были немедленно доставлены в Детскую больницу №1. Девочка находится в удовлетворительном состоянии, а ее брат помещен в реанимацию. Было выявлено, что 25 марта отец применил физическое насилие к своей дочери в их доме, а 27 марта аналогичным образом поступил со своим сыном. Мальчика он ударял кулаками по голове и животу, а также использовал металлическую часть ремня для ударов по ногам. Несмотря на серьезность обвинений в адрес отца, ему был составлен протокол об административном правонарушении за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, после чего он был отпущен.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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