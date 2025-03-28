В Перми осудят двоих иностранцев, приютивших десятки мигрантов

В Пермском крае перед судом предстанут двое иностранных граждан. Они обвиняются в фиктивной постановке на учет мигрантов, сообщается на сайте СУ СК по краю.
«Завершено расследование уголовного дела в отношении двух уроженцев иностранного государства, обвиняемых в совершении трех преступлений: фиктивной постановке на учет иностранцев (ст. 322.3 УК РФ ) и организации незаконной миграции (ч. 1 ст. 322.1 УК РФ). Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — сообщает пресс-служба ведомства. Материалы уголовного дела составили 12 томов.
На имущество и денежные средства фигурантов уголовного дела наложен арест в общей сумме не менее 4,5 миллионов рублей. Как установило следствие, обвиняемые фиктивно поставили на учет по месту пребывания не менее 40 мигрантов в Перми. Фактически же иностранные граждане в жилых помещениях не проживали.
URA.RU писало, что преступления выявлены следователями краевого управления Следкома РФ во взаимодействии с ГУ МВД России по Пермскому краю. Всего полиция выявила в регионе сотни нелегальных мигрантов.
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