В Перми осудят двоих иностранцев, приютивших десятки мигрантов

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На имущество и денежные счета фигурантов уголовного дела наложили арест (архивное фото)
На имущество и денежные счета фигурантов уголовного дела наложили арест (архивное фото) Фото:

В Пермском крае перед судом предстанут двое иностранных граждан. Они обвиняются в фиктивной постановке на учет мигрантов, сообщается на сайте СУ СК по краю.

«Завершено расследование уголовного дела в отношении двух уроженцев иностранного государства, обвиняемых в совершении трех преступлений: фиктивной постановке на учет иностранцев (ст. 322.3 УК РФ ) и организации незаконной миграции (ч. 1 ст. 322.1 УК РФ). Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — сообщает пресс-служба ведомства. Материалы уголовного дела составили 12 томов.

На имущество и денежные средства фигурантов уголовного дела наложен арест в общей сумме не менее 4,5 миллионов рублей. Как установило следствие, обвиняемые фиктивно поставили на учет по месту пребывания не менее 40 мигрантов в Перми. Фактически же иностранные граждане в жилых помещениях не проживали.

URA.RU писало, что преступления выявлены следователями краевого управления Следкома РФ во взаимодействии с ГУ МВД России по Пермскому краю. Всего полиция выявила в регионе сотни нелегальных мигрантов.

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В Пермском крае перед судом предстанут двое иностранных граждан. Они обвиняются в фиктивной постановке на учет мигрантов, сообщается на сайте СУ СК по краю. «Завершено расследование уголовного дела в отношении двух уроженцев иностранного государства, обвиняемых в совершении трех преступлений: фиктивной постановке на учет иностранцев (ст. 322.3 УК РФ ) и организации незаконной миграции (ч. 1 ст. 322.1 УК РФ). Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — сообщает пресс-служба ведомства. Материалы уголовного дела составили 12 томов. На имущество и денежные средства фигурантов уголовного дела наложен арест в общей сумме не менее 4,5 миллионов рублей. Как установило следствие, обвиняемые фиктивно поставили на учет по месту пребывания не менее 40 мигрантов в Перми. Фактически же иностранные граждане в жилых помещениях не проживали. URA.RU писало, что преступления выявлены следователями краевого управления Следкома РФ во взаимодействии с ГУ МВД России по Пермскому краю. Всего полиция выявила в регионе сотни нелегальных мигрантов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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