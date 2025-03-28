В Златоусте Челябинской области депутаты присвоили звание «Почетный гражданин» трем участникам Великой Отечественной войны, в том числе 100-летнему ветерану Раисе Семеновне Матюшиной. Об этом сообщила пресс-служба Собрания депутатов Златоустовского городского округа (ЗСО).
«В преддверии 9 мая парламентарии единогласно проголосовали за присвоение звания „Почетный гражданин Златоустовского городского округа“ трем горожанам — участникам Великой Отечественной войны — Матюшиной Раисе Семеновне (100 лет), Станишевскому Леониду Францевичу (93 года) и Янову Николаю Филипповичу (98 лет). Это — люди непростой судьбы, это — самые молодые участники тяжелых и страшных военных лет. С годами их становится все меньше и меньше», — сообщила пресс-служба Собрания депутатов ЗСО.
Звание «Почетный гражданин Златоуста» учреждено в 1966 году и присуждается за выдающиеся достижения. Традиционно в Златоусте почетного гражданина выбирают перед Днем города, который отмечается в сентябре. В 2025 году в связи с юбилеем Победы в Великой Отечественной войне депутаты решили отойти от традиции и проголосовали уже сейчас.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Как Челябинская область проходит ранний паводок-2025, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Узнавайте подробности первыми на telegram-каналах «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск».