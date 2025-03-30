Происшествия Россияне жалуются на работу сервисов Яндекс 30 марта 2025 в 15:24 Размер текста - 17 + Пользователи сообщают о сбоях в работе сервисов «Яндекса» Фото: Анна Майорова © URA.RU Пользователь в интернете последний час массово жалуются в сбои в работе сервисов Яндекса. Соответствующие данные фиксирует мониторинговый сайт «Сбои России». Больше всего жалоб зафиксированы в Московской области — около 45% приходится на этот регион. Также о сбоях в работе пишут жители Санкт-Петербурга, Татарстана, Кузбасса, Пермского края и других. «Сбои России» в настоящий момент фиксирует более 2000 сообщений о неполадках. Среди неработающих сервисов: «Яндекс.Такси», «Яндекс.Еда» и «Яндекс.Музыка». Это второй за последние дни сбой в работе Яндекса. Тогда о сбоях информировали жителей Тверской, Калининградской и Ивановской областей, а также республики Коми. Сбои в работе фиксируют более 2000 пользователей с разных уголков России скрин с сайта «Сбои России» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Пользователь в интернете последний час массово жалуются в сбои в работе сервисов Яндекса. Соответствующие данные фиксирует мониторинговый сайт «Сбои России». Больше всего жалоб зафиксированы в Московской области — около 45% приходится на этот регион. Также о сбоях в работе пишут жители Санкт-Петербурга, Татарстана, Кузбасса, Пермского края и других. «Сбои России» в настоящий момент фиксирует более 2000 сообщений о неполадках. Среди неработающих сервисов: «Яндекс.Такси», «Яндекс.Еда» и «Яндекс.Музыка». Это второй за последние дни сбой в работе Яндекса. Тогда о сбоях информировали жителей Тверской, Калининградской и Ивановской областей, а также республики Коми. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям