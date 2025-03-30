Россияне жалуются на работу сервисов Яндекс

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Сервисы поисковых систем «Яндекс» и «Google». Иллюстрации. Екатеринбург, интернет, яндекс, поисковая система, yandex
Пользователи сообщают о сбоях в работе сервисов «Яндекса» Фото:

Пользователь в интернете последний час массово жалуются в сбои в работе сервисов Яндекса. Соответствующие данные фиксирует мониторинговый сайт «Сбои России».

Больше всего жалоб зафиксированы в Московской области — около 45% приходится на этот регион. Также о сбоях в работе пишут жители Санкт-Петербурга, Татарстана, Кузбасса, Пермского края и других. «Сбои России» в настоящий момент фиксирует более 2000 сообщений о неполадках. Среди неработающих сервисов: «Яндекс.Такси», «Яндекс.Еда» и «Яндекс.Музыка».

Это второй за последние дни сбой в работе Яндекса. Тогда о сбоях информировали жителей Тверской, Калининградской и Ивановской областей, а также республики Коми.

Сбои в работе фиксируют более 2000 пользователей с разных уголков России
Сбои в работе фиксируют более 2000 пользователей с разных уголков России

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Пользователь в интернете последний час массово жалуются в сбои в работе сервисов Яндекса. Соответствующие данные фиксирует мониторинговый сайт «Сбои России». Больше всего жалоб зафиксированы в Московской области — около 45% приходится на этот регион. Также о сбоях в работе пишут жители Санкт-Петербурга, Татарстана, Кузбасса, Пермского края и других. «Сбои России» в настоящий момент фиксирует более 2000 сообщений о неполадках. Среди неработающих сервисов: «Яндекс.Такси», «Яндекс.Еда» и «Яндекс.Музыка». Это второй за последние дни сбой в работе Яндекса. Тогда о сбоях информировали жителей Тверской, Калининградской и Ивановской областей, а также республики Коми.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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