Россияне жалуются на работу сервисов Яндекс

Пользователь в интернете последний час массово жалуются в сбои в работе сервисов Яндекса. Соответствующие данные фиксирует мониторинговый сайт «Сбои России».
Больше всего жалоб зафиксированы в Московской области — около 45% приходится на этот регион. Также о сбоях в работе пишут жители Санкт-Петербурга, Татарстана, Кузбасса, Пермского края и других. «Сбои России» в настоящий момент фиксирует более 2000 сообщений о неполадках. Среди неработающих сервисов: «Яндекс.Такси», «Яндекс.Еда» и «Яндекс.Музыка».
Это второй за последние дни сбой в работе Яндекса. Тогда о сбоях информировали жителей Тверской, Калининградской и Ивановской областей, а также республики Коми.
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