В работе сервисов «Яндекса» произошел сбой

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Пользователи жалуются на неполадки в работе «Яндекс музыки», почты и браузера
Пользователи жалуются на неполадки в работе «Яндекс музыки», почты и браузера Фото:

В работе сервисов «Яндекса» произошел сбой. Об этом свидетельствуют данные сайта downdetector.

Пользователи отмечают, что не могут открыть браузер, также некоторые жалуются на неполадки в работе почты и «Яндекс музыки». Чаще всего сбои регистрируются среди жителей Тверской, Калининградской и Ивановской областей, а также республики Коми.

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В работе сервисов «Яндекса» произошел сбой. Об этом свидетельствуют данные сайта downdetector. Пользователи отмечают, что не могут открыть браузер, также некоторые жалуются на неполадки в работе почты и «Яндекс музыки». Чаще всего сбои регистрируются среди жителей Тверской, Калининградской и Ивановской областей, а также республики Коми.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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