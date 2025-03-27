Пользователи жалуются на неполадки в работе «Яндекс музыки», почты и браузера
В работе сервисов «Яндекса» произошел сбой. Об этом свидетельствуют данные сайта downdetector.
Пользователи отмечают, что не могут открыть браузер, также некоторые жалуются на неполадки в работе почты и «Яндекс музыки». Чаще всего сбои регистрируются среди жителей Тверской, Калининградской и Ивановской областей, а также республики Коми.
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