ЕС ищет экстренную замену Starlink на случай его отключения на Украине

Евросоюз готов предоставить Украине военную спутниковую связь в случае прекращения доступа к системе Starlink от американского предпринимателя Илона Маска. Об этом заявил представитель Еврокомиссии Тома Ренье. Однако он уточнил, что для этого Европе придется заключать новые контракты с частными компаниями.
«У нас есть такие возможности, мы сегодня можем предоставить услуги, которые необходимы Украине, в случае ухода [Starlink]. <...> Эти потребности могут покрыться Европейским союзом, но речь идет о контрактах на коммерческой основе, которые будет необходимо подписать», — подчеркнул Ренье в ходе брифинга в Брюсселе. Трансляцию проводит AFP News.
США начали говорить об ограничении поддержки со своей стороны в отношении Украины после скандала в Белом доме, с участием украинского лидера Владимира Зеленского. Благодаря системе Starlink от Маска, Киев мог осуществлять военную разведку. Однако теперь все больше слухов о том, что Маск может прекратить поставлять Украине доступ к своей спутниковой системе. При этом сам Илон Маск заявлял, что не будет отключать терминалы на Украине.
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