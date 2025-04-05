Что обязательно нужно сделать дачникам в апреле

Самое время заняться защитой растений на участке, чтобы в дальнейшем они радовали глаз. Агроном Владимир Викулов поделился важными рекомендациями для садоводов и огородников. По его словам, первую очередь в защите нуждаются растения и кустарники.
«Обычно первую обработку от болезни проводят медными препаратами. Вторую обработку можно провести через неделю после первой обработки уже системными препаратами от грибов. И если позволяет погода — обработать от вредителей», — предупредил агроном в интервью радио Sputnik. Викулов уточнил, что важно не допустить задержек в этом процессе. По мнению эксперта, стоит обрабатывать сад, когда дневная температура достигла около 15 градусов, поскольку именно при таких условиях основные вредители начинают активно переходить на культурные растения.
Кроме защиты от болезней и вредителей, Викулов подчеркнул важность подкормки и обрезки растений. Агроном советует использовать азотные удобрения для подкормки растений, что способствует их хорошему росту и развитию.
Также он напомнил о значимости обрезки. «Обрезку делаем обязательно. За садом нужно следить, иначе это уже не сад, а лес», — заметил Владимир Викулов.
Весна, по словам Викулова, является оптимальным временем для посадки многих видов растений. Он уточнил, что в этот период культуры лучше приживаются и способны успешно перезимовать. «Смородина, крыжовник еще не распустилась, и это самое лучшее время для посадки. Растения за лето окрепнут и хорошо перенесут зиму. Весной лучше сажать все слабозимостойкие растения: черешню, вишню, сливу и так далее», — поделился он.
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