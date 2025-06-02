Российские военнослужащие из подразделений разведки взяли в качестве трофея бронетранспортер LAV Super Bison, произведенный в Канаде, который ранее находился на вооружении украинской армии. Соответствующее видео опубликовал telegram-канал «Военное дело».
На кадрах виден момент, когда российские военнослужащие угоняют военную технику на глазах у украинских солдат. Один из представителей ВСУ предпринял попытку догнать бронетранспортер, однако остановить транспортное средство ему не удалось. Операция была осуществлена бойцами разведывательного подразделения 22-го мотострелкового полка вооруженных сил РФ.
В мае 2025 года российские военные установили контроль над 17 населенными пунктами, расположенными в Сумской и Харьковской областях, а также на территории Донецкой Народной Республики. Это на пять больше, чем было в апреле текущего года.
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