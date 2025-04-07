07 апреля 2025

В Челябинскую область не пропустили 29 тонн зелени и 20 тонн лука

© Служба новостей «URA.RU»
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Партии зелени и лука вернули из Челябинской области в Казахстан
Партии зелени и лука вернули из Челябинской области в Казахстан Фото:

В Челябинскую область запретили ввоз 29 тонн зелени и 20 тонн репчатого лука из-за нарушений в документах. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Уральского Россельхознадзора, груз вернули на территорию Республики Казахстан.

«Информация о стране-производителе на этикетке 29 тонн щавеля, укропа, кинзы и розмарина не совпадала с фитосанитарным сертификатом. При проверке 20 тонн репчатого лука не соответствовали данные о грузополучателе в сертификате и международной товарно-транспортной накладной», — уточнили URA.RU в надзорном ведомстве.

Груз Россельхознадзор остановил совместно с пограничным УФСБ по региону и Челябинской таможней на пункте пропуска «Бугристое». На перевозчиков возбудили административные дела.

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В Челябинскую область запретили ввоз 29 тонн зелени и 20 тонн репчатого лука из-за нарушений в документах. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Уральского Россельхознадзора, груз вернули на территорию Республики Казахстан. «Информация о стране-производителе на этикетке 29 тонн щавеля, укропа, кинзы и розмарина не совпадала с фитосанитарным сертификатом. При проверке 20 тонн репчатого лука не соответствовали данные о грузополучателе в сертификате и международной товарно-транспортной накладной», — уточнили URA.RU в надзорном ведомстве. Груз Россельхознадзор остановил совместно с пограничным УФСБ по региону и Челябинской таможней на пункте пропуска «Бугристое». На перевозчиков возбудили административные дела.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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